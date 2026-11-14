Jean-Charles De Keyser en concert à Gembloux pour le Télévie

Jean-Charles De Keyser retrouve la scène à Gembloux le 28 novembre au profit du Télévie, entouré de jeunes talents et de Caroline Fontenoy.

Jean-Charles De Keyser, cofondateur historique du Télévie et ancien directeur de RTL TVI, prépare un retour spectaculaire sur les planches. Il organisera un concert intitulé Tous en cœur le samedi 28 novembre à Gembloux. Cette soirée caritative visera à soutenir la lutte contre le cancer via le Télévie.

Un événement caritatif à l'Espace Senghor de Gembloux

Le concert Tous en cœur pour le Télévie se déroulera à l'Espace Senghor de Gembloux. Les portes du lieu d'accueil ouvriront à 18h30 pour ce samedi 28 novembre. L'intégralité des bénéfices financiers générés par cette manifestation sera reversée directement à l'association Télévie.

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Cette initiative s'inscrit dans la continuité des actions solidaires menées ces dernières semaines. Le Stars Rallye Télévie a vu une trentaine d'enfants malades parcourir 40 kilomètres avec des personnalités. Ces événements précédents ont permis de récolter des fonds importants pour la cause.

Une scène partagée avec Caroline Fontenoy et l'IMEP

Jean-Charles De Keyser sera accompagné de jeunes talents de l'IMEP, une école artistique namuroise. Deux anciens musiciens de la regrettée chanteuse Maurane renforceront également l'orchestre. La présence de Caroline Fontenoy, présentatrice du RTL info 19h, marquera cette soirée spéciale.

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Caroline Fontenoy ne se contentera pas d'animer la soirée. Elle partagera le micro avec Jean-Charles De Keyser pour chanter aux côtés des autres artistes. L'ancien patron de RTL TVI a initié cette collaboration après avoir appris que la journaliste aimait chanter. Il lui a proposé de relever ce défi musical en novembre.

Un répertoire hommage aux grands noms de la chanson

Le répertoire du concert mettra à l'honneur la chanson française. Les artistes interpréteront ensemble des classiques de Jacques Brel, Georges Bécaud, Charles Aznavour. Barbara et Charles Trenot feront également partie des auteurs célébrés lors de cette soirée.

Les chanteurs aborderont également des titres de Yves Montand. Jean-Charles De Keyser souhaite offrir un programme varié pour satisfaire tous les goûts musicaux. Il décrit l'ambiance de l'Espace Senghor comme celle d'une grande réunion de famille chaleureuse.

Une implication longue date dans la solidarité belge

Ce projet personnel renforce l'engagement de longue date de Jean-Charles De Keyser. Il est le cofondateur du Télévie depuis 1989. Cette action s'ajoute à d'autres initiatives solidaires récentes comme les Cyclos du Cœur.

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Plus de 100.000 euros ont été récoltés lors de la sixième édition des Cyclos du Cœur. Des participants comme Éric, qui a parcouru 11.000 km à vélo, témoignent de la puissance de ces rassemblements. L'ensemble de ces efforts converge vers une même finalité humanitaire.