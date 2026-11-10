Jean Dujardin à l'honneur au Festival international du film de comédie de Liège

Jean Dujardin a été mis à l'honneur à l'ouverture de la 11e édition du Festival international du film de comédie de Liège pour l'ensemble de sa carrière.

Le Festival international du film de comédie de Liège a ouvert sa 11e édition en accueillant l'acteur français Jean Dujardin comme invité d'honneur. L'artiste a été mis à l'honneur pour l'ensemble de son parcours, lors de cette ouverture couverte par les journalistes Samuel Ledoux et David Muller.

Acteur, humoriste, scénariste et réalisateur, Jean Dujardin figure parmi les visages les plus populaires et les plus marquants du cinéma français. Sa reconnaissance a été saluée à Liège, là où le festival met en avant la comédie sous toutes ses formes.

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Jean Dujardin, de la télévision à Hollywood

Jean Dujardin a construit sa carrière des éclats de rire de la télévision jusqu'aux projecteurs d'Hollywood. Rien ne le destinait pourtant à fouler les plus grandes scènes du cinéma mondial, puisqu'il exerçait d'abord le métier de serrurier.

En 2012, il franchit une étape décisive en devenant le premier acteur français à décrocher un Oscar. Cette consécration a marqué un tournant dans son parcours et dans l'image du cinéma français à l'international.

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Jean Dujardin décrit son approche du jeu en termes simples. Face à un rôle imposant, avec un scénario de 200 pages et de nombreuses scènes, il se répète qu'il faut tourner une scène après l'autre, un jour après l'autre.

Selon lui, sa carrière suit ce même rythme, faite d'un film après l'autre et d'une émotion après l'autre. Cette méthode lui permet de passer sans heurt d'un registre à un autre.

Jean Dujardin face à l'intelligence artificielle

Jean Dujardin affirme que le métier d'acteur pourrait être profondément transformé par l'intelligence artificielle dans les années à venir. Il estime que la menace ne concerne pas seulement le cinéma.

Selon Jean Dujardin, il n'existe aucune protection pour l'instant, et les voix off pourraient être les premières touchées. Il ajoute que beaucoup d'autres métiers pourraient en souffrir.

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L'acteur regrette aussi que le sujet soit peu abordé. Il explique que l'on préfère souvent ne pas en parler, comme si l'on refusait de voir la transformation arriver.

Un humour engagé et un avenir au cinéma

Jean Dujardin aime se réinventer, du drame historique au polar d'action en passant par le thriller antiterroriste. Il puise son inspiration dans une société en perpétuelle évolution, sans jamais renoncer à l'humour.

Pour la saga décalée OSS 117, Jean Dujardin défend l'idée que l'humour permet de revenir sur les travers de la société et de s'en amuser. Il considère que le rire est une arme puissante, mais aussi un remède.

Acteur populaire par excellence, Jean Dujardin continue de tracer sa route dans le paysage cinématographique avec la même liberté et le même appétit de jouer. Sa présence à Liège confirme la place qu'il occupe désormais dans la comédie française.