Le ministre fédéral Jean-Luc Crucke prolonge l'usage temporaire de la route RNP 07L jusqu'au 31 mai 2028, provoquant la colère d'Ans Persoons qui dénonce un manque de respect institutionnel.

Le ministre fédéral de la Mobilité, Jean-Luc Crucke, a officiellement confirmé la prolongation de l'utilisation temporaire de la trajectoire de décollage RNP 07L au-dessus de la Région de Bruxelles-Capitale. Cette décision administrative, validée par un courrier administratif daté du 6 novembre, étend l'application de cette procédure aérienne spécifique jusqu'au 31 mai 2028 au plus tard. Cette extension vise à maintenir le statu quo en attendant la finalisation des études techniques destinées à valider des alternatives moins bruitées pour les habitants.

Prolongation administrative jusqu'en mai 2028

Dans sa correspondance adressée à la présidente du Service public fédéral Mobilité et Transports, Jean-Luc Crucke a précisé que cette nouvelle autorisation prendrait effet au 1er novembre 2026. Le ministre justifie cette mesure par la nécessité absolue de disposer d'un délai suffisant pour préparer et mettre en œuvre des solutions techniques concrètes. L'objectif principal de cette stratégie temporelle est de réduire l'impact acoustique subi par les centaines de milliers de Bruxellois vivant à l'ouest de l'aéroport de Bruxelles-Zaventem, qui supportent quotidiennement le bruit des avions suivant cet itinéraire précis.

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Tensions institutionnelles avec Ans Persoons

Cette annonce a provoqué une vive réaction de la part de la secrétaire d'État bruxelloise à la Mobilité, Ans Persoons, qui appartient au parti Vooruit. La politique socialiste a dénoncé un manque de respect flagrant envers les institutions régionales, soulignant que ce courrier du ministre fédéral ne lui avait pas été transmis. Elle estime que cette exclusion entrave sérieusement la capacité de la Région de Bruxelles-Capitale et des communes concernées à exercer correctement leurs droits de recours légaux et leur pouvoir de décision dans ce dossier sensible.

Contexte juridique et politique actuel

Face à ces critiques, le cabinet de Jean-Luc Crucke, interroagé depuis Antalya où le ministre assistait à la conférence COP31, a affirmé avoir voulu dissiper toute ambiguïté concernant le statut juridique de l'usage actuel de la route aérienne 07L. Cette clarification intervient dans un contexte politique tendu, marqué par des désaccords persistants entre les différents niveaux de gouvernement en Belgique. Ces frictions récentes, notamment entre les membres du gouvernement fédéral comme Vincent Van Peteghem et Frank Vandenbroucke, illustrent la complexité de la coordination nécessaire pour résoudre des questions environnementales et de mobilité transnationales.

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Impact sur les populations locales

La trajectoire RNP 07L survole directement plusieurs zones densément peuplées situées à l'ouest de la capitale belge, générant une polémique continue depuis de nombreuses années. Les riverains et les associations environnementales attendent avec impatience les résultats des études mentionnées par le ministre, qui devraient aboutir d'ici mai 2028. En attendant, la population locale continue de subir les nuisances sonores, ce qui alimente le mécontentement général et renforce les exigences de Ans Persoons pour une solution alternative rapide et définitive.

Prochaines étapes administratives

La suite du processus dépendra donc de la conclusion des études techniques commanditées par le SPF Mobilité et Transports. Ces travaux doivent permettre de valider une route aérienne alternative qui garantirait une réduction significative du bruit dans les zones résidentiales bruxelloises. Jusqu'à cette validation finale, la procédure RNP 07L restera donc en vigueur, imposant une période d'attente longue pour les habitants qui réclament depuis longtemps une amélioration qualitative de leur environnement sonore quotidien.