Jean-Marie Kajdanski, lauréat des Prix Espiègles pour sa poésie en picard

Jean-Marie Kajdanski, 82 ans, reçoit les Prix Espiègles de la Fédération Wallonie-Bruxelles pour son recueil. Il défend la transmission du picard.

Le lundi 9 novembre, Jean-Marie Kajdanski a été distingué par les Prix Espiègles décernés par la Fédération Wallonie-Bruxelles. Cet hommage annuel rend tribu à l'œuvre de Charles De Coster et récompense cette année le parcours littéraire exceptionnel de l'artiste âgé de 82 ans.

Une surprise totale pour l'auteur

Le palmarès de Jean-Marie Kajdanski est riche et s'étend sur plusieurs décennies. En 1999, il avait déjà reçu le prix des langues régionales de la Communauté française, marquant une reconnaissance précoce de son talent. Cependant, la remise du prix Espiègles cette année-là a totalement surpris l'écrivain, qui ne s'attendait pas à être sélectionné. Il a expliqué ne pas avoir envoyé de livre en compétition pour cette édition spécifique. Lorsque le téléphone a sonné pour lui annoncer la victoire, sa première réaction a été un mélange de stupéfaction et de joie profonde. Cette nouvelle inattendue marque un tournant dans sa carrière, confirmant l'importance de sa contribution culturelle.

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Une œuvre poétique bilingue unique

Né en 1944, Jean-Marie Kajdanski a grandi avec deux langues maternelles, le français et le picard. Après une carrière d'enseignant de gestion, il a consacré sa vie à l'écriture poétique. Ses premiers textes ont été rédigés en français avant qu'il ne bascule vers le picard à partir de 1987, l'année de la publication de son premier recueil dans cette langue régionale. À ce jour, il a publié treize recueils. Sa méthode d'écriture est distinctive : le picard apparaît sur la page de droite en caractères droits, tandis que la traduction française se trouve sur la page gauche en italique. Ce format particulier permet une lecture comparative immédiate, facilitant l'accès au dialecte pour un public plus large.

Des inspirations simples et personnelles

Ses thèmes poétiques puisent leur source dans la simplicité du quotidien et la nature environnante. Les rencontres fortuites, le chat de sa maison, le cadre du foyer et les longues promenades dominent ses textes. Il se souvient encore de l'émotion intense ressentie dans son enfance face à un martin-pêcheur. Cette rencontre animale le poussait à courir pour en faire part à ses parents. Ses balades de deux à trois kilomètres étaient rythmées par des arrêts fréquents. Son plaisir résidait dans l'écoute des oiseaux et ces moments privilégiés avec la nature. Son dernier recueil, intitulé L'enfant des eaux, illustre cette sensibilité. Le texte suit un garçon observant la pluie tomber de la gouttière sur la vitre. Rapidement, le personnage se retrouve entouré de roseaux, de pissenlits et d'arbres, créant une atmosphère onirique.

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La transmission menacée du picard

Malgré sa réussite littéraire, Jean-Marie Kajdanski exprime une inquiétude légitime quant à l'avenir de la langue picarde. Il constate que le picard, tout comme le borain ou le wallon, est en perte de vitesse. La cause principale identifiée est l'absence de transmission intergénérationnelle. La langue n'est plus enseignée ou parlée couramment par les parents à leurs enfants. Aujourd'hui, la vitalité du dialecte est portée principalement par des personnes qui la lisent plutôt que par celles qui l'écrivent ou la parlent spontanément. Cette observation le rend triste, car elle signale une rupture dans la continuité culturelle. La vitalité d'une langue passe par l'usage quotidien, et ce usage s'amenuise dangereusement.

Continuer à écrire malgré l'âge

À 82 ans, Jean-Marie Kajdanski ne compte pas s'arrêter d'écrire. Son souhait le plus cher est de continuer à vivre le plus longtemps possible afin de pouvoir écrire encore et encore. Cette passion inextinguible se traduit par une productivité littéraire remarquable. Deux nouveaux recueils sont déjà prêts et en attente de publication. L'un sera rédigé en patois, préservant ainsi la tradition, tandis que l'autre sera en français, touchant un public différent. Cette double approche confirme son engagement envers les deux cultures qui l'ont formé. Il reste une figure majeure de la littérature régionale, défendant une langue qu'il estime précieuse et menacée.