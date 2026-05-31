Jean-Pierre Jacqmin a dirigé l'information du service public de la RTBF pendant 18 ans. Il a commencé sa carrière à la RTBF en 1987 et a couvert de nombreux événements importants. Il a créé et présenté Matin Première, une émission de télévision qui a marqué l'information de la RTBF pendant quatorze ans. Il a également été chef de rédaction de la Première et directeur de l'information et des sports de la RTBF.

Jean-Pierre Jacqmin quitte la RTBF après 18 ans à la tête de l'information du service public . Un mandat qui s'achève ce 31 mai, mais pas la fin d'une carrière déjà longue de près de 40 ans.

Jean-Pierre Jacqmin est arrivé à la RTBF à la faveur de l'examen de journaliste organisé en 1987. Il a fait partie des lauréats et a débuté comme assistant et documentaliste pour des émissions de radio et de télévision. Il a ensuite intégré l'info radio où il a présenté des journaux le matin et des reportages en Belgique et à l'étranger.

Il a couvert la réunification de l'Europe après la chute du mur de Berlin, les premières élections démocratiques en Roumanie après la chute de Ceaucescu et la guerre en ex-Yougoslavie. Jean-Pierre Jacqmin se souvient de certains moments-clés, notamment lorsqu'il a assisté au décollage de fusées russes, américaines et européennes. La RTBF lui a confié la création, la production et la présentation de Matin Première en 1994. Il a mené des interviews piquantes voire impertinentes pendant quatorze ans.

Il a ensuite quitté la matinale info pour devenir chef de rédaction de la Première jusqu'en 2008, date à laquelle il est devenu directeur de l'information et des sports de la RTBF. Jean-Pierre Jacqmin a tenu à apporter son soutien à son successeur et continuera à s'investir pour la RTBF dans l'accompagnement de Thomas Gadisseux et dans des domaines qui lui tiennent particulièrement à cœur : la déontologie, les partenariats internationaux et les rencontres avec le public





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