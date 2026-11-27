Face à un réseau mobile défaillant, la commune de Jemeppe-sur-Sambre pèse sur les opérateurs. Une taxe sur les antennes GSM pourrait être instaurée si la couverture ne s'améliore pas.

La commune belge de Jemeppe-sur-Sambre se trouve au cœur d'une crise majeure liée à la qualité de la connectivité numérique. Face aux multiples pannes et aux coupures répétées qui paralysent la vie quotidienne des habitants et des professionnels, les autorités locales ont initié une démarche ferme pour obliger les fournisseurs de services à agir. Cette situation critique a poussé le collège communal à envisager des mesures économiques inédites, dont la possibilité de taxer directement les infrastructures de télécommunication.

Impact quotidien sur les résidents et les indépendants

Les témoignages de la population illustrent l'urgence de la situation. Des citoyens rapportent devoir sortir de chez eux pour utiliser leur téléphone portable lorsque la ligne fixe coupe, un incident qui se produit deux fois sur trois. Cette instabilité engendre des problèmes majeurs pour les indépendants qui doivent impérativement joindre leurs clients et leurs fournisseurs. Michel Flemal, un résident concerné, a souligné à plusieurs reprises qu'il rédige une fiche à chaque panne survenant, car la fiabilité du service est désormais un enjeu de sécurité pour tous.

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La vulnérabilité des personnes âgées est également au premier plan de ces inquiétudes. Les individus équipés d'un boîtier d'assistance se retrouvent isolés et en danger immédiat lorsqu'ils ne peuvent plus contacter les secours. Dans le quartier, une médecin généraliste signale également être régulièrement privée d'Internet dans son cabinet, ce qui compromet directement ses capacités à exercer sa profession correctement et à gérer les dossiers de ses patients.

Enquête communale et réponses des opérateurs

Devant l'ampleur des signalements reçus, la municipalité de Jemeppe-sur-Sambre a décidé de mener une enquête approfondie auprès de sa population. Le résultat de cette consultation est sans appel : près de 240 plaintes ont été officiellement enregistrées, confirmant que les difficultés de réseau ne sont pas des cas isolés mais un problème systémique. Axel Cambron, l'échevin en charge de l'informatique et des finances, explique que ces chiffres ont convaincu l'administration d'interpeller directement les opérateurs téléphoniques concernés.

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En réponse à ces interpellations, les compagnies de télécommunications ont promis d'effectuer des investissements pour corriger la situation. Une deuxième antenne a d'ailleurs été actée suite à ces nombreuses plaintes citoyennes. Cependant, l'échevin Axel Cambron tempère l'enthousiasme, estimant que ces promesses ne sont pas suffisantes pour garantir une couverture correcte et fiable sur l'ensemble du territoire communal. La pression politique reste donc nécessaire pour s'assurer que les engagements se concrétisent par des résultats tangibles.

Nouvelle taxe comme levier de pression économique

La commune dispose désormais d'un moyen de pression économique significatif pour forcer la main des fournisseurs. Actuellement, les opérateurs sont dispensés du paiement de certaines redevances en échange d'investissements sur le territoire. Jemeppe-sur-Sambre réfléchit sérieusement à l'instauration d'une taxe spécifique sur les antennes GSM. Cette mesure fiscale vise à créer un incitatif financier pour obliger les entreprises à respecter leurs contrats de couverture.

L'échevin Axel Cambron précise que l'exemption fiscale actuelle pourrait être remise en question si les engagements ne se matérialisent pas par un réseau correct. Cette stratégie vise à transformer les promesses vagues en actions concrètes. La communauté locale espère ainsi obtenir une amélioration durable de la connectivité, essentielle pour la vie économique et sociale de la ville. Cette approche originale place la commune wallonne en position de force dans ses négociations avec les géants des télécommunications.