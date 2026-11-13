Jensen Huang quitte Nvidia : Crise de gouvernance et chute boursière record

Jensen Huang démissionne de Nvidia, provoquant une chute de 20% de l'action et une incertitude sur la direction. Analyse de l'impact sur l'IA et la politique américaine.

Le monde de la technologie vient de vivre un séisme majeur avec la démission de Jensen Huang à la tête de Nvidia. Cette annonce, survenue en l'espace de quatre jours, a provoqué une rupture brutale dans la stabilité perçue du géant des semi-conducteurs. L'absence totale de plan de succession préétabli par le fondateur amplifie l'incertitude qui pèse désormais sur le groupe, dont la valorisation atteignait récemment des sommets historiques avant cette crise.

Effondrement Boursier et Impact Financier Immédiat

Les marchés financiers ont réagi avec une violence inhabituelle face à cette nouvelle. Le titre Nvidia a ouvert en chute libre de 13% sur Wall Street, avant de limiter la baisse à -4,34% lors de la clôture du jeudi suivant. Sur la seule période s'étendant du 9 au 12 novembre, l'entreprise a perdu près de 20% de sa valeur en Bourse, effaçant 800 milliards de dollars de capitalisation en quelques jours seulement.

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Quelques semaines plus tôt, Nvidia affichait une capitalisation record de 5700 milliards de dollars, occupant la première place mondiale. L'entreprise est désormais reléguée à la troisième position, derrière Microsoft et Apple. Cette rétrogradation illustre à quel point la confiance des investisseurs était intrinsèquement liée à la présence de son fondateur. La fortune personnelle de Jensen Huang, qui détient un peu moins de 4% du capital, est passée de 156 à 134 milliards de dollars, soulignant l'ampleur du recul économique.

Crise de Gouvernance et Absence d'Héritier Naturel

Aucun héritier naturel n'avait été envisagé par Jensen Huang, ce qui complique considérablement la recherche d'un successeur pérenne. Ce vide à la tête de Nvidia met en lumière un problème de gouvernance structurel : lorsque un dirigeant incarne si totalement son entreprise, son départ crée un gouffre difficile à combler. Jensen Huang ne se contentait pas de représenter la marque ; il en définissait la stratégie, pilotait les relations avec les clients, les partenaires et les investisseurs.

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Ce phénomène n'est pas unique dans l'histoire des grandes entreprises, mais l'échelle de Nvidia rend la situation exceptionnelle. D'autres grands patrons ont été évincés pour des liaisons avec des employées : le patron d'Intel en 2018, celui de McDonald's en 2019, et celui de Nestlé en septembre 2025 pour une relation non déclarée avec une subordonnée. Dans ces trois cas, la relation sentimentale est devenue une question de gouvernance, soulevant des conflits d'intérêts et des soupçons de favoritisme.

Répercussions sur l'Intelligence Artificielle et la Politique

Mais Nvidia n'est pas comparable à McDonald's ou Nestlé. Le groupe californien a pris des participations chez ses clients et se porte caution lorsqu'ils empruntent. Avec la démission de Jensen Huang, l'intelligence artificielle perd l'un de ses principaux banquiers, un diplomate influent entre Washington et Pékin, et le défenseur d'un développement sans frein du secteur. Le départ de Jensen Huang pourrait avoir des répercussions importantes sur la politique américaine d'exportation des semi-conducteurs, notamment concernant la vente de puces à la Chine.

Les parlementaires américains, déjà préoccupés par des soupçons d'espionnage, pourraient réclamer un contrôle accru sur Nvidia et sur la Silicon Valley. Jensen Huang a été prié de comparaître devant eux pour expliquer la situation. Le secrétaire américain au Commerce devra également faire toute la lumière sur ce que l'administration savait des événements ayant mené à cette démission. Une enquête institutionnelle s'annonce, renforçant l'incertitude réglementaire pour le secteur.

Intérim et Perspectives d'Avenir

Dans l'attente d'une solution durable, la directrice financière, Colette Kress, assurera l'intérim à la direction générale. Plusieurs noms circulent depuis plusieurs jours pour le poste de CEO, dont celui soutenu par Donald Trump, très proche de Jensen Huang et qui l'avait nommé conseiller spécial en matière d'IA. Cependant, aucun successeur n'est encore officiellement désigné, laissant le groupe dans une période de transition critique.

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La situation actuelle révèle un contraste saisissant entre la capacité de Nvidia à bâtir les outils les plus puissants du monde pour traiter et anticiper les risques, et sa vulnérabilité face aux questions personnelles et relationnelles. Chaque jour, du lundi au vendredi, les analystes surveillent de près les prochaines annonces pour comprendre comment cette entreprise va reconstruire la confiance après une telle perturbation historique.