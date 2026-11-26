Donald Trump déclare que Jensen Huang ne représente pas une menace pour la sécurité. Le PDG de Nvidia reprend ses fonctions après une crise de gouvernance et une chute boursière initiée en novembre.

Donald Trump a affirmé publiquement jeudi à Mar-a-Lago que Jensen Huang, le dirigeant de Nvidia, ne constituait aucun danger pour la sécurité nationale des États-Unis. Le président américain a déclaré aux journalistes présents dans sa résidence en Floride qu'il possédait suffisamment d'éléments pour conclure à l'innocence de l'entrepreneur tech.

Absence de menace sécuritaire confirmée

Le chef de l'État américain a souligné que Jensen Huang n'avait " absolument rien à craindre " de la part des autorités fédérales. Cette déclaration intervient alors que le ministère de la Justice n'a pas communiqué sur le lancement d'une enquête approfondie concernant le dirigeant de la puce électronique.

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Face aux questions des journalistes, Donald Trump a justifié sa position en invoquant un volume important d'informations confidentielles qu'il avait en sa possession. Il a insisté sur le fait que ces données très nombreuses lui permettaient de se faire une opinion certaine sur la situation de l'PDG de Nvidia.

Contexte de la crise de gouvernance

La déclaration de Donald Trump fait écho à une période turbulente débutée en novembre dernier. Jensen Huang avait alors été poussé à démissionner suite à la révélation d'une relation extraconjugale avec une femme d'affaires.

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Cette dernière faisait l'objet de soupçons concernant des liens avec les services de renseignement chinois. Son entreprise avait été accusée d'avoir facilité l'acquisition de puces par des sociétés chinoises, en violation des restrictions américaines à l'exportation mises en place.

La démission soudaine de Jensen Huang avait provoqué une chute brutale du cours de l'action Nvidia. Cependant, le conseil d'administration de l'entreprise a décidé de réintégrer l'entrepreneur à son poste, provoquant un rebond limité mais significatif du titre boursier.

Rôle et conséquences de l'intervention présidentielle

Donald Trump a révélé avoir œuvré en coulisses avec d'autres responsables américains pour faciliter le retour de Jensen Huang à la tête de la firme. Cette intervention gouvernementale directe dans les décisions d'une entreprise de cette envergure est considérée comme particulièrement inhabituelle.

Le président américain a exprimé sa satisfaction quant au retour de l'entrepreneur, estimant que la situation actionnariale justifiait cette décision. Il a déclaré être persuadé que le retour de Jensen Huang était une excellente nouvelle pour l'entreprise et pour la stabilité des marchés.

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Jensen Huang a qualifié de " deuxième mandat " son retour aux commandes de Nvidia, indiquant qu'il était très heureux de reprendre ses fonctions. Cette réintégration permet de stabiliser la direction de l'entreprise leader dans la révolution mondiale de l'intelligence artificielle.