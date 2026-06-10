Jérémy Doku de retour à l'entraînement avec les Diables Rouges avant le match contre l'Égypte

L'ailier belge Jeremy Doku a repris l'entraînement avec les Diables Rouges à Renton alors que la sélection nationale se prépare pour son premier match de la Coupe du monde face à l'Égypte. Seul Zeno Debast manque à l'appel en raison d'une blessure.

Jérémy Doku a retrouvé le chemin de l' entraînement avec les Diables Rouges à Renton, à deux jours de leur entrée en lice contre l' Égypte lors de la Coupe du monde aux États-Unis.

Les 25 Diables Rouges et le quatrième gardien Max Anchor se sont présentés mercredi matin (heure locale) à l'entraînement des Diables Rouges au Providence Swedish Performance Center de Renton, aux États-Unis, où les Belges ont établi leur camp de base pour la Coupe du monde qui débute jeudi. Jeremy Doku était de nouveau présent. L'ailier de Manchester City avait dû interrompre l'entraînement mardi après une cinquantaine de minutes.

Il s'est avéré par la suite qu'il s'agissait plutôt d'une mesure de précaution. Mercredi matin, Doku a refait son apparition sur le terrain d'entraînement. Le seul absent était Zeno Debast. Le défenseur central du Sporting se remet d'une lésion aux ischio-jambiers et s'entraîne à part.

Le match d'ouverture de la Coupe du monde contre l'Égypte arrive de toute façon trop tôt pour lui. Lundi, le 15 juin (21h00 belges), les Belges débuteront leur Coupe du monde au Lumen Field de Seattle contre l'Égypte. Ce jour-là, on prévoit des températures pouvant atteindre 32 degrés Celsius. La préparation de l'équipe nationale belge se poursuit donc dans de bonnes conditions, avec un effectif presque au complet à l'exception de Debast.

L'entraîneurconfiant malgré les quelques incertitudes physiques, doit finaliser ses choix pour le match inaugural. La rencontre face à l'Égypte s'annonce comme un test crucial pour les ambitions belges dans ce tournoi mondial. Les joueurs semblent concentrés et déterminés à bien démarrer la compétition malgré la chaleur attendue à Seattle. Le staff médical veille à la gestion des charges de travail pour éviter tout nouveau souci musculaire.

Cette séance d'entraînement publique a permis aux supporters de constater le retour de Doku, une nouvelle rassurante pour l'attaque belge. Le groupe belge affiche une cohésion visible et une volonté de performerdès le premier match. Les autres cadres de l'équipe, comme le gardien Thibaut Courtois, ont pleinement participé à la séance. L'ambiance au camp de base est studieuse mais détendue, les joueurs échangeant entre eux avec concentration.

Les dernières informations indiquent que la formation titulaire se dessine peu à peu, avec quelques batailles pour places au sein du onze de départ. La météo estivale de la côte ouest américaine offre des conditions d'entraînement idéales, même si la chaleur de Seattle le jour du match nécessitera une adaptation tactique et physique.

Les Diables Rouges entendent donc aborder cette Coupe du monde avec ambition et sérieux, en se fiant à leur expérience et à leur qualité technique pour franchir les premiers obstacles. Le retour de Doku après sa petite alerte est donc perçu comme un signal positif par le staff et les supporters. L'équipe semble prête à en découdre et à vivre une aventure mondiale passionnante





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