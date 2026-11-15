Jérémy Doku et la Belgique écartent l'Italie 4-1 en Ligue des Nations

La Belgique écrase l'Italie 4-1 en Ligue des Nations grâce à Jérémy Doku et Senne Lammens. Les Diables Rouges se qualifient pour les quarts de finale avec une victoire convaincante.

La Belgique a dominé l' Italie 4-1 ce dimanche en Ligue des Nations. Les Diables Rouges ont sécurisé leur place en quarts de finale avec une victoire éclatante. Jérémy Doku a marqué un but décisif lors de ce match crucial.

Performance exceptionnelle de Jérémy Doku face à l'Italie

Jérémy Doku, ailier de Manchester City, a été l'un des artisans majeurs de cette victoire historique. Il a inscrit un but remarquable qui a surpris même les observateurs les plus attentifs. L'attaquant belge a reconnu qu'il ne savait pas expliquer précisément comment il avait marqué ce but spectaculaire.

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Il a déclaré qu'il s'agissait d'un acte purement instinctif. Il a précisé qu'il devait revoir la séquence pour comprendre son geste. Malgré cette incertitude technique, il a exprimé sa joie d'avoir contribué au score. Cette performance a mis en lumière son excellente condition physique durant ce choc majeur.

Qualification assurée pour les quarts de finale de la compétition

Ce résultat de 4-1 permet aux Belges de terminer en tête de leur groupe. Ils accèdent ainsi à la prochaine phase de la Ligue des Nations. L'équipe nationale a montré une maîtrise complète face à la sélection italienne. Ce succès constitue un signal fort pour la suite du tournoi.

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Les supporters ont célébré cette qualification avec enthousiasme sur les réseaux sociaux. Des messages d'encouragement ont inondé les plateformes après ce carton contre l'Italie. Certains fans ont même évoqué la possibilité de futurs scores plus larges. La dynamique positive entoure actuellement toute l'équipe nationale belge.

Le rôle crucial de Senne Lammens dans la défense

Senne Lammens, le gardien de but des Diables Rouges, a également brillé. Il a effectué une parade importante sur un penalty pour sceller la victoire. Sa performance a rassuré la défense belge tout au long de la rencontre. Il a contribué à maintenir une avance confortable jusqu'au coup de sifflet final.

La solidité défensive combinée à l'efficacité offensive a rendu ce match facile. Le jeune gardien a confirmé son statut de titulaire au sein de l'équipe. Sa réaction face au penalty a été un moment clé de la rencontre. Cette prestation renforce la confiance collective autour de la charnière défensive.

Objectifs ambitieux pour la suite du parcours européen

Jérémy Doku voit dans cette victoire un déclic nécessaire pour l'équipe. Il estime que la Belgique peut réaliser de grandes choses à venir. Le succès dépendra désormais de la capacité du groupe à travailler dur. Il souligne l'importance d'une bonne entente avec le staff technique.

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L'ailier de Manchester City invite ses coéquipiers à maintenir cette énergie. La confiance est retrouvée après une série de résultats mitigés précédents. Les perspectives s'ouvrent pour les prochaines rencontres du tournoi. L'ambition est claire : aller aussi loin que possible en compétition.