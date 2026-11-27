Un jeune de 18 ans a été interpellé à Malines après une course-poursuite de 20 minutes qualifiée de GTA réel. Véhicule confisqué et multiples infractions.

Un jeune conducteur de cyclomoteur de 18 ans a été arrêté par la police de Malines, en Belgique, après une course-poursuite spectaculaire ayant duré près de 20 minutes. Cet incident s'est produit un jeudi vers midi, lorsque l'agent de police a remarqué le véhicule près du commissariat situé dans la rue Frederik de Merode. Le jeune homme roulait vers le Grand Place mais circulait sans plaque d'immatriculation, ce qui a incité les forces de l'ordre à lui ordonner de s'arrêter immédiatement pour vérification.

Début de la poursuite au centre de Malines

Plutôt que de se conformer à l'ordre des agents, l'adolescent a accéléré brusquement pour fuir les lieux. Il a manqué de peu d'entrer en collision avec le cycle-policier qui le suivait de près. La poursuite s'est ensuite enchaînée à travers les rues étroites du centre-ville historique. À l'intersection de la rue Onder den Toren, le suspect a tenté d'agresser un véhicule de police en tentant de l'écraser, montrant une volonté claire de ne pas être interpellé par la méthode douce.

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Endroit dangereux et risque pour les piétons

La traque a atteint un niveau de dangerosité extrême dans la rue Arme Claren. Le jeune homme a frôlé de très près un groupe de jeunes enfants en bas âge qui se trouvaient sur le trottoir, menaçant directement leur intégrité physique. Malgré ces risques majeurs, il semblait inconscient de la gravité de ses actions. Dirk Van de Sande, porte-parole de la zone de police Rivierenland, a souligné que le jeune n'avait aucune conscience des nombreuses infractions commises ni du danger qu'il faisait courir aux autres usagers de la route.

Manœuvres agressives près de la brasserie Het Anker

Le suspect a tenté de se cacher en empruntant la cour intérieure de la célèbre brasserie Het Anker. Il a ensuite traversé le pont sur la rivière Dijle pour rejoindre le parking du Keerdok. Là-bas, il a pris le sentier de halage et a atteint des vitesses comprises entre 50 et 60 kilomètres par heure. Lorsque les policiers ont tenté de le doubler, il a de nouveau échappé à leur interception, provoquant un contact entre son véhicule et la voiture de police. Les agents ont dû freiner fortement pour éviter qu'il ne se retrouve sous les roues.

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Arrestation finale et réaction insolente

La poursuite s'est achevée lors d'une nouvelle tentative de dépassement par les forces de l'ordre. Cette fois, les policiers ont pu accrocher le porte-bagages arrière du cyclomoteur. Le jeune homme a accéléré en réponse mais a perdu le contrôle du guidon et a fini par sortir de la route dans la bande d'arrêt d'urgence. À ce moment précis, face aux agents qui l'ont maîtrisé, il a souri largement et a affirmé qu'il jouait au "GTA en vrai", faisant référence au jeu vidéo Grand Theft Auto.

Sanctions sévères et conséquences juridiques

Le véhicule modifié a été immédiatement placé en fourrage en raison de ses modifications illégales. La police a dressé plusieurs procès-verbaux couvrant plusieurs infractions, notamment une vitesse excessive, la mise en danger d'autrui et le non-respect des priorités et panneaux. Dirk Van de Sande avertit que le plaisir de ce jeu dangereux s'arrêtera rapidement face à la réalité judiciaire. Le jeune homme affrontera une accumulation de verbalisations pour l'ensemble des délits commis durant cette course-poursuite hasardeuse.