Jeunes et crise du logement : plaintes de la RTBF sur l'avenir

La RTBF recueille les doléances des jeunes sur le pouvoir d'achat et la santé mentale. Focus sur les enjeux du logement étudiant et l'urgence sociale face au manque de services.

La cinquième édition de l'opération "Parlons solutions" organisée par la RTBF a permis aux jeunes de s'exprimer ouvertement sur leur perception du monde politique. Les participants ont dénoncé un manque de considération flagrant de la part des décideurs et ont partagé leurs inquiétudes concernant leur pouvoir d'achat, leur santé mentale, ainsi que l'accès au logement étudiant et aux études supérieures. Cette initiative médiatique a servi de tremplin pour révéler une perte de confiance grandissante envers les institutions.

Pouvoir d'achat et coût de la vie étudiante

Les étudiants ont mis en lumière les défis financiers liés aux frais d'inscription dans l'enseignement supérieur. Le gouvernement a effectivement revu le prix des minervals cette année pour tenter de répondre à cette préoccupation. Valérie Lescrenier, ministre wallonne de la Jeunesse et de l'Aide à la Jeunesse représentée par Les Engagés, précise que le coût varie selon la situation. Un quart des étudiants sont boursiers et bénéficient de la gratuité totale. Dix pour cent paient un tarif intermédiaire de 835 euros, tandis que les dix pour cent restants s'acquittent de 374 euros.

Also read Société belge constate hausse alarmante des troubles mentaux chez les jeunes

Keira Trad, une étudiante de 22 ans, souligne la précarité ambiante en notant que plus de la moitié des étudiants ont sollicité une bourse d'études pour obtenir la gratuité ou une réduction du minerval. Cette situation inquiétante indique une vulnérabilité financière importante chez la jeunesse. Bien que les universités et hautes écoles disposent de services sociaux, les démarches pour obtenir une compensation du CPAS restent complexes et souvent inefficaces pour ceux qui en ont le plus besoin.

Crise du logement et offre insuffisante

L'accès au logement constitue un autre point de friction majeur pour les jeunes. Une étude conjointe de Kotkompas, Diggit StudentLife et Stadim révèle une tension sur le marché immobilier étudiant. Ayoub, un jeune participant, insiste sur le besoin de financer davantage les centres d'hébergement d'urgence, car beaucoup de jeunes ne savent plus où dormir faute de places disponibles. Ces structures offrent une aide sociale, éducative et juridique gratuite jusqu'à l'âge de 22 ans, mais elles souffrent d'un sous-financement chronique.

Advertisement

La ministre Valérie Lescrenier explore plusieurs pistes pour résoudre la pénurie. Elle évoque l'idée d'élargir la réflexion en encourageant le partage de logements avec des personnes âgées, une solution qui réduit les coûts tout en luttant contre l'isolement des seniors. L'offre doit également être élargie grâce à des incitants financiers pour la rénovation et une accélération des permis de construire. La création de nouveaux kots est indispensable pour désengorger le marché.

Cependant, le plafonnement des loyers est abordé avec prudence. L'expérience en France et en Espagne montre que cette mesure peut pousser les investisseurs à se retirer du marché, aggravant ainsi la pénurie et faisant monter les prix. Il est donc préférable de stimuler l'offre par des moyens économiques cibles plutôt que par des contrôles rigides devenus contre-productifs dans d'autres contextes européens.

Santé mentale et formation des enseignants

La santé mentale des jeunes est au cœur des préoccupations exprimées lors de cette consultation. Les statistiques sont alarmantes : un jeune sur quatre présente actuellement un trouble anxieux ou dépressif. Entre 2012 et 2022, les consultations chez les pédopsychiatres ont augmenté de 226 pour cent. Le suicide demeure la première cause de mortalité pour les 15-24 ans. En réponse, l'INAMI rembourse mieux les soins psychologiques, rendant les consultations gratuites pour les jeunes de moins de 23 ans dans le dispositif conventionné.

Malgré ces avancées financières, Pierre-Yves Coppieters, ministre wallon de la Santé, admet l'existence d'une pénurie de pédopsychiatres. Les listes d'attente peuvent durer plusieurs mois, et les tarifs des psychologues privés restent prohibitifs pour beaucoup. Keira Trad raconte avoir eu du mal à trouver un professionnel disponible ou abordable, et note l'inefficacité des numéros anti-suicide et des plateformes numériques proposées.

Advertisement

Face à cette difficulté d'accès aux soins spécialisés, les jeunes réclament un renforcement de l'accompagnement psychologique directement dans les écoles. Ils demandent une formation spécifique du corps professoral pour détecter les signes de mal-être. Les enseignants ne sont pas appelés à devenir des thérapeutes, mais doivent être outillés pour orienter les jeunes vers les services adéquats. Cette intervention directe au cœur des établissements scolaires est vue comme une solution vitale pour prévenir les crises et soutenir les étudiants en difficulté.