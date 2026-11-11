Jeunes Wallonie : Pauvreté et santé mentale en crise, solutions débattues

En Wallonie et à Bruxelles, un jeune sur quatre souffre de troubles anxieux. La ministre Eléonore Simonet répond aux défis économiques et sanitaires lors d'une émission dédiée.

Les statistiques récentes publiées par le Service Lutte contre la Pauvreté révèlent une situation critique pour les plus jeunes en Belgique francophone. Un enfant sur sept est exposé au risque de pauvreté, tandis que 14% des enfants subissent des privations matérielles concrètes.

Détresse psychologique chez les adolescents

Près d'un jeune sur quatre souffre d'un trouble anxieux ou dépressif en Wallonie et à Bruxelles. Cette détresse psychologique affecte particulièrement la tranche d'âge des 15-24 ans, dont l'état de santé mentale s'est dégradé de manière significative ces dernières années.

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Les experts soulignent que cette tendance négative avait déjà commencé avant la crise du coronavirus. Les mesures sanitaires ont ensuite aggravé la situation, sans que l'on observe d'amélioration notable depuis la fin de la période épidémique. Le système de soins fait face à une demande croissante qui pèse lourdement sur ses ressources.

Explosion des consultations spécialisées

Le nombre de consultations chez les pédopsychiatres a augmenté de 226% en dix ans. Cette statistique alarmante met en lumière la pénurie structurelle de professionnels de santé mentale pédiatrique dans la région. L'accès aux soins devient progressivement un obstacle majeur pour les familles concernées par ces troubles.

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Cette augmentation drastique des demandes témoigne d'une urgence sanitaire publique qui nécessite des réponses immédiates et coordonnées. Les structures existantes sont aujourd'hui saturées, rendant difficile la prise en charge rapide des adolescents en souffrance.

Débats publics et propositions politiques

Pour discuter des solutions concrètes, Sacha Daout et Ophélie Fontana ont animé une émission intitulée Parlons Solutions. Ce plateau a donné la parole directement aux jeunes concernés par ces problématiques sociales et sanitaires. L'émission vise à comprendre leurs réalités quotidiennes et leurs attentes vis-à-vis des institutions.

La ministre wallonne de la Jeunesse et de l'Aide à la Jeunesse, Eléonore Simonet, représentait le gouvernement lors de cet échange. Elle a également reçu la présence de députés PS au Parlement de Wallonie, permettant un dialogue direct entre décideurs politiques et représentants de la jeunesse.

Axes stratégiques pour l'autonomie

Les discussions ont porté sur trois axes principaux visant à améliorer le quotidien des jeunes. La première question concerne la meilleure façon de répondre aux problèmes de santé mentale et de faciliter l'accès effectif aux soins spécialisés disponibles.

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La seconde interrogation porte sur l'autonomie financière. Il s'agit de permettre aux jeunes de gagner leur indépendance économique alors que l'accès au logement coûte de plus en plus cher, créant une barrière financière supplémentaire pour les ménages modestes.

Enfin, le troisième sujet aborde l'accompagnement nécessaire lors du passage de l'école au monde du travail. Une transition professionnelle mieux structurée est considérée comme essentielle pour sécuriser l'avenir professionnel des générations actuelles.