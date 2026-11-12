Jeunesse belge : politisation divergente et défis structurels

Analyse de la géopolitique youth en Belgique : écarts de vote entre hommes et femmes, engagement non conventionnel et préoccupations socio-économiques majeures selon Jean-Benoît Pilet.

La représentation de la jeunesse belge comme un bloc politique monolithique constitue une erreur fondamentale d'analyse. Jean-Benoît Pilet, professeur de sciences politiques à l'Université Libre de Bruxelles ( ULB), souligne la nécessité de dissocier les profils individuels au sein de la tranche d'âge des 18-25 ans pour comprendre les dynamiques actuelles.

Typologie des comportements électoraux

Les enquêtes démocratiques récentes révèlent que la catégorie d'indifférents représente entre 20 et 25 pour cent des jeunes étudiés. Cette distance ne constitue pas une spécificité générationnelle puisqu'elle atteint les mêmes proportions dans le reste de la population. Une autre tendance marquée concerne les militants non conventionnels qui privilégient les manifestations et les occupations de lieux plutôt que les structures partisanes traditionnelles.

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Fractures genrées du scrutin

La segmentation par genre offre une perspective radicalement différente des tendances générales observées lors des élections de 2024. Les jeunes femmes de 18 à 25 ans orientent massivement leurs voix vers la gauche, avec un soutien fort au Parti du Travail de Belgique et au Parti Socialiste. Cette focalisation contraste directement avec les préférences politiques de leurs homologues masculins.

Pivots vers le centre-droit

Les jeunes hommes se tournent nettement davantage vers le centre-droit, favorisant notamment les candidats des Engagés en Wallonie et à Bruxelles. Cette divergence atteint un niveau statistique significatif concernant l'extrême droite. Quatre fois plus de jeunes hommes votent pour Vlaams Belang que de jeunes femmes dans la même catégorie d'âge.

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Transitions thématiques des préoccupations

L'économie et les inégalités constituent désormais les sujets prioritaires pour cette génération. Cette évolution marque une rupture avec les élections de 2018-2019 où le climat dominait les agendas. Les jeunes manifestent une ouverture particulière pour des politiques volontaristes en matière de mobilité et d'énergie, tout en gardant l'écologie comme toile de fond structurante.

Perspectives d'avenir et mobilisations

Les difficultés économiques et l'intelligence artificielle dessinent un horizon perçu comme bouché par beaucoup d'entre eux. Cette angoisse structurelle alimente les mobilisations observées ces dernières semaines dans les écoles et dans la rue. La santé mentale et le logement restent des défis centraux pour cette génération confrontée à l'incertitude.