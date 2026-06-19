Jhonatan Narvaez remporte la deuxième étape du Tour de Suisse

Jhonatan Narvaez (Ineos Grenadiers) s'impose au sprint face à Xandro Meurisse lors de la 2e étape du Tour de Suisse, après une longue échappée. Mathieu van der Poel conserve le maillot jaune.

Jhonatan Narvaez , coureur équatorien de l'équipe Ineos Grenadiers, a remporté la deuxième étape du Tour de Suisse, disputée ce mercredi entre Regensdorf et Bad Ragaz sur une distance de 166,6 kilomètres.

À l'âge de 29 ans, Narvaez a fait preuve d'une grande détermination en s'échappant aux côtés du Belge Xandro Meurisse (Alpecin-Deceuninck) à plus de 100 kilomètres de l'arrivée. Les deux hommes ont profité de la deuxième ascension répertoriée de la journée, le Schwägalp Passhöhe (4,1 km à 8,3%), pour prendre la poudre d'escampette et creuser un écart significatif sur le peloton.

Malgré une météo capricieuse, alternant chaleur intense et averses orageuses, Narvaez et Meurisse ont maintenu un rythme élevé, résistant au retour du peloton grâce à une collaboration efficace. À 10 kilomètres de l'arrivée à Bad Ragaz, leur avance était encore d'environ une minute, malgré une seconde partie de parcours entièrement plate.

Dans le sprint à deux, Narvaez a facilement dominé Meurisse, s'adjugeant ainsi son 19e succès professionnel et le quatrième de la saison, après ses trois victoires d'étape sur le Tour d'Italie 2024. Cette performance confirme son excellent état de forme et sa capacité à briller sur les courses par étapes.

Le Néerlandais Mathieu van der Poel, champion du monde en titre, a terminé 12e de l'étape et conserve le maillot jaune de leader du classement général, avec une avance de 2 minutes et 50 secondes sur Narvaez. Cette marge confortable lui permet d'aborder sereinement les deux dernières étapes décisives. Samedi, les coureurs disputeront un contre-la-montre individuel de 23,7 kilomètres autour d'Aarburg. Ce chrono, relativement plat, pourrait rebattre les cartes au classement général, notamment pour les spécialistes de l'effort solitaire.

Narvaez, bon rouleur, pourrait y gagner des secondes précieuses. Dimanche, l'étape reine de cette édition 2024 reliera Villars-sur-Ollon à la même localité, sur 150,7 kilomètres avec un profil de haute montagne. Les concurrents devront affronter trois ascensions du col hors-catégorie de la Croix, un juge de paix redoutable. Cette dernière étape s'annonce décisive pour le classement général, et van der Poel devra défendre son avance face à des grimpeurs comme Narvaez ou d'autres favoris.

Le Portugais Rui Costa, vainqueur de l'édition 2023, ne défend pas son titre cette année. Le Tour de Suisse, course du World Tour, sert souvent de préparation pour le Tour de France, qui débutera fin juin. Les performances de Narvaez et van der Poel seront scrutées de près par les observateurs. En attendant, la deuxième étape restera dans les mémoires comme une démonstration de force de l'Équatorien, qui a su saisir sa chance dans une échappée lointaine.

Son succès confirme la montée en puissance de sa formation Ineos Grenadiers, déjà victorieuse à plusieurs reprises cette saison. Le public suisse, nombreux au bord des routes malgré les conditions météorologiques changeantes, a pu assister à un beau duel entre les deux fuyards. La course a offert un spectacle haletant, avec une échappée qui a tenu en haleine les spectateurs jusqu'à la ligne d'arrivée.

Le peloton, mené par les équipes de sprinteurs, n'a jamais réussi à combler l'écart, en raison du relais efficace des deux hommes de tête. Cette victoire est d'autant plus remarquable que Narvaez a dû gérer un changement de braquet dans le final, mais il a su garder son sang-froid pour l'emporter. Meurisse, bien que battu, peut être fier de sa performance, lui qui a contribué à l'échappée et à la réussite de son équipe.

Le Belge de 31 ans enchaîne les bonnes places et pourrait viser un succès dans les prochains jours. Le classement général, après deux étapes, est dominé par van der Poel, mais Narvaez est deuxième, suivi de près par d'autres prétendants. Le contre-la-montre de samedi pourrait redistribuer les cartes, tandis que l'étape de montagne de dimanche promet d'être grandiose. Les amateurs de cyclisme se réjouissent de ces deux journées décisives qui détermineront le vainqueur final du Tour de Suisse 2024





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