Jill Biden : Joe Biden a failli faire un AVC lors du débat présidentiel

L'ancienne Première dame a révélé avoir pensé que son mari était victime d'un AVC lors du débat présidentiel de juin 2024 face à Donald Trump.

Jill Biden a révélé avoir pensé que son mari, Joe Biden , était victime d'un accident vasculaire cérébral ( AVC ) lors du débat présidentiel de juin 2024 face à Donald Trump .

L'ancienne Première dame s'est confiée dans une interview accordée à l'émission. Elle a été profondément choquée en revoyant les images du débat et a pensé que son mari était en train de faire un AVC. Cette prestation jugée catastrophique avait provoqué un vent de panique au sein du Parti démocrate. Sous pression, Joe Biden avait finalement renoncé à briguer un nouveau mandat présidentiel.

Il avait alors laissé sa place à sa vice-présidente, Kamala Harris, qui s'était inclinée quelques mois plus tard face à Donald Trump lors de l'élection présidentielle américaine





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