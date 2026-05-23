Job Day police : brûlant les vôtres pour devenir policier ou préférer le calme de la campagne en France ou en Europe, revoir en arrière vos actions sur les réseaux sociaux

Obtenir le feu vert pour être un policier est une mission complexe et exigeante qui mérite être abordée avec soin. Les professionnels de l\'industrie de la police expliquent que plusieurs facteurs, l\'attrait des avantages, des conditions de travail, des équipements et des formations, rendent ce rôle aussi passionnant et respecté comme l\'il l\'est.

Plongée au cœur des métiers de la police qui est en grande opération de séduction. Le secteur organise un Job Day qui permet aux curieux de découvrir le métier, du terrain jusqu\'aux unités spécialisées, et qui permet même déjà de passer les premiers tests de sélection.

Mais le métier de policier vous séduit-il encore ? Éléments de réponse avec Océane Vermeiren et Charline Peeters.

Coup dur pour la marine belge : elle pourrait se retrouver… sans aucune frégate, "on est en train de trouver une solution" affirme Theo Francken Au charbon, au gaz, plancha, inox ou fonte : voici les conseils d\'un pro pour votre premier barbecue de l\'année Le préavis de grève dans les écoles prolongé jusqu\'au 10 juillet : "Les profs sont prêts à aller au finish" Comment faire pour éviter les arnaques en réservant ses vacances ? «Même si la personne est très sympathique, vous devez raccrocher





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Europe play-offs : Charleroi, Standard, Bruges, AnderlechtMardi, cette 9e journée s’ouvrait avec les trois rencontres d’Europe play-offs. Avant le coup d’envoi, Genk, le Standard, Westerlo et Charleroi pouvaient encore rêver de terminer en tête. Avec quatre points de retard sur les Limbourgeois et les Liégeois, les Carolos devaient réaliser un véritable exploit. Un exploit qui n’a finalement pas eu lieu, Charleroi a partagé l’enjeu face à OHL (1-1) et dit officiellement adieu à ses ambitions européennes. Deuxième avant cette journée, le Standard n’avait pas le droit à l’erreur face à Westerlo. En cas de faux pas,risquaient de voir Genk s’envoler seul en tête. Les Liégeois ont assuré face aux Campinois (1-2). Dans le même temps, les Genkois ont trébuché face à l’Antwerp à domicile en concédant le match nul (0-0). Grâce à ces résultats, le Standard reprend la tête de ces Europe play-offs à une journée du terme. Tout se jouera donc lors de l’ultime journée. Ce jeudi, place aux Champion’s play-offs.

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Hantavirus : nouveau cas détecté en Europe, il se « trouve depuis en quarantaine »Un cas confirmé d’hantavirus a été détecté chez un membre d’équipage rapatrié aux Pays-Bas après avoir débarqué à Tenerife, portant à 12 le nombre total de cas suspects et confirmés, dont trois décès.

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Standard domine les Europe Playoffs : Un point d'avance sur Genk contre CharleroiLe Standard a gagné 6 matches et domine la compétition avec la plus bonne différence de buts et attaque. Charleroi qui a échouéeze le podium, fera tout pour les empêcher d'être européens, avec un match à Sclessin.

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