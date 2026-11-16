Dans 'Promise Me, America', Joe Biden détaille ses choix décisifs, de la sortie d'Afghanistan aux relations avec Trump et Poutine, tout en luttant contre le cancer.

Le récent livre de Joe Biden offre un aperçu détaillé de sa présidence, mêlant défense de son action et récit personnel. Le texte explore ses décisions controversées et ses interactions complexes avec des figures mondiales majeures. Ces éléments éclairent la vision du président américain sur l'héritage laissé par son mandat.

La lettre de transition de Donald Trump

Donald Trump adresse une missive personnelle à Joe Biden lors de son arrivée à la Maison-Blanche. L'ex-président reconnaît le poids des responsabilités nationales sur les épaules du nouveau dirigeant. Cette lettre contraste avec les attaques publiques menées durant la campagne électorale précédente.

Also read Vooruit exige 1,5 milliard sur les plus riches dans les négociations budgétaires Arizona

Biden qualifie cette rencontre comme étant étrange, comme si deux personnes différentes s'appelaient Donald Trump. L'une a tenté d'annuler sa victoire pendant deux ans, tandis que l'autre se montre chaleureux. Cette dualité marque le passage difficile du pouvoir entre les deux camps politiques américains.

Vision des leaders étrangers et critiques

Joe Biden dresse un portrait nuancé des dirigeants internationaux rencontrés durant son mandat. Il considère Angela Merkel comme une amie vieille de plusieurs années de coopération européenne. Emmanuel Macron est salué pour son accueil à la G7 et sa capacité à poser des questions directes.

Advertisement

Vladimir Poutine est décrit comme vivant dans une réalité alternative cherchant un adversaire. Les actions russes en Ukraine servent à nourrir des fantasmes impériaux selon le président. Cette analyse reflète la position fermée de l'administration Biden face à l'agression militaire.

Benjamin Netanyahou subit une critique plus cinglante concernant sa gestion politique israélienne. Le président américain note que le premier ministre semble constamment contrôlé par ses alliés de droite. Cette observation souligne les tensions internes au gouvernement israélien durant cette période conflictuelle.

Souvenirs personnels et engagement santé

Le livre rend hommage à la famille Biden à travers le titre inspiré de " Promise Me, Dad ". La promesse faite au fils Beau avant sa mort guide désormais l'engagement public du père. Cette référence personnelle ancre le récit dans le deuil et la résilience familiale.

Joe Biden évoque ses souvenirs de sa mère avec des comparaisons avec la Reine Elizabeth. La fermeté de la monarque britannique lui rappelait les traits caractéristiques de sa mère Catherine. Il souligne cependant que son héritage irlandais rendrait cette comparaison peu appropriée culturellement.

Advertisement

La santé du président constitue un fil conducteur important de l'ouvrage autobiographique. Joe Biden lutte publiquement contre une forme agressive de cancer de la prostate. Cette bataille personnelle influence sa perception de l'urgence et de l'importance de son travail politique.

Retrait d'Afghanistan et conséquences stratégiques

Le retrait des troupes américaines d'Afghanistan reste un sujet de débat majeur et controversé. Joe Biden maintient que cette décision était inévitable après vingt ans de conflit militaire. La capture d'Osama bin Laden avait déjà réalisé les objectifs initiaux de la guerre.

Les accords négociés par Donald Trump avec les Talibans prévoyent un départ rapide. Les conseillers de Biden avaient opposé une vive résistance à ce plan de désengagement. Le gouvernement afghan s'est révélé incapable de défendre son propre territoire face à l'avancée des talibans.

Ashraf Ghani a fui le pays lors de la prise de Kaboul, accélérant la chute du régime. Joe Biden n'exprime aucun regret concernant cette opération militaire complexe et risquée. Il considère que la stabilité internationale ne justifiait pas la poursuite des combats.