Le défenseur haitien Joel Delcroix prend part à la Coupe du monde, son deuxième apparition après celle de 1974. Ayant disputé 65 rencontres en équipe A, il remplace un certain nombre d'effectifs en raison des absences dues à la vaccination contre la COVID-19. L'équipe haïtienne est composée de 26 joueurs et figurera parmi les minnows pour les deux prochains mois.

Le défenseur haitien Joel Delcroix, formé au Sport ing d'Anderlecht et ayant disputé 65 rencontres en équipe A, prend part au tournoi américain du 11 juin au 19 juillet prochains.

Agé de 27 ans, Delcroix compte déjà cinq sélections avec l'équipe nationale haïtienne. Ce sont pourtant les Diables Rouges qui lui avaient offert sa première convocation internationale en novembre 2020, après de nombreuses apparitions avec les équipes d'âge belges des U15 aux U21. Il avait repris pour une rencontre amicale remportée face à la Suisse (2-1) et un duel de Ligue des Nations gagné contre l'Angleterre (2-0).

Le natif de Petite-Rivière-de-l'Artibonite, en Haïti, avait joué 32 minutes face à la Natin'était jamais rewatché par la suite. Le joueur et la sélection haïtienne avaient donc effectué les démarches nécessaires auprès de la FIFA pour modifier sa nationalité sportive. Pour sa deuxième apparition en Coupe du monde après l'édition 1974, Haïti n'a pas été verni par le tirage de la phase de poules.

Les Grenadiers rencontreront l'Écosse, le Brésil et le Maroc dans le groupe C. Au sein de la liste des 26 de Migné, Joel Delcroix figure





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