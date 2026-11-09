Joël Hasselin : L'échevin de Courcelles purge sa peine de 70 heures sans appel

Joël Hasselin accepte de purger 70 heures de travail d'intérêt général suite à l'incident du raclot de Souvret, sans faire appel du jugement.

Joël Hasselin, échevin MR de la commune de Courcelles, a annoncé son intention de purger une peine de 70 heures de travail d'intérêt général. Cette décision fait suite à un jugement de justice concernant les événements survenus lors du raclot de Souvret en 2024. L'homme politique a confirmé qu'il ne déposerait pas d'appel contre cette décision de justice. Il souhaite ainsi respecter l'autorité judiciaire et assumer pleinement les conséquences de cet événement. Cette annonce a été faite via un communiqué de presse partagé par le MR.

Choix de l'apaisement et non-recours

Joël Hasselin explique son refus de faire appel par un souci d'apaisement pour ses enfants, sa famille, sa commune et ses institutions. Il déclare choisir cette voie pour ne pas entretenir la polémique et se concentrer sur les dossiers concernants les Courcelloises et les Courcellois à son retour. Bien qu'il respecte la décision de Justice, il précise que renoncer à faire appel ne constitue pas un aveu de culpabilité. Il maintient fermement qu'il n'a jamais été condamné pour avoir frappé un policier.

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Contexte de l'altercation et violences

L'échevin était impliqué dans une altercation survenue dans un café à Courcelles. Lors de l'intervention de la police pour gérer la situation, Joël Hasselin et ses deux fils ont commis des faits de violences sur des agents ainsi que sur une autre personne impliquée. Cette violence a également visé des membres des forces de l'ordre. L'échevin s'était soutenu par la bourgmestre MR de Courcelles, Caroline Taquin, pour réfuter les faits initialement reprochés.

Soutien politique et sanctions potentielles

Le soutien de la bourgmestre Caroline Taquin et du président du MR, Georges-Louis Bouchez, a joué un rôle central dans le traitement de cette affaire. L'opposition PS courcelloise avait antérieurement demandé la démission de l'échevin, que l'appel soit fait ou non. Parallèlement, Georges-Louis Bouchez avait évoqué de potentielles sanctions par son parti et par le gouvernement wallon si Joël Hasselin décidait de ne pas faire appel. Ces réactions montrent l'importance politique de cette décision judiciaire.

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Retrait temporaire et impact sur la collation

Joël Hasselin annonce son retrait de ses fonctions de premier échevin de la commune de Courcelles pour une durée d'un mois. Il s'engage à poursuivre la collaboration saine et constructive qu'il entretient avec la zone de police. Cette mesure vise à apaiser les tensions tout en maintenant les services publics. Son retour au travail est prévu pour se concentrer exclusivement sur les dossiers locaux.

Justification morale et soutien aux blessés

En agissant de cette manière, Joël Hasselin respecte la décision de Justice et assume ses responsabilités concrètes. La peine de 70 heures bénéficiera à une association qui soutient les blessés de la police. Cette orientation permet de tourner la page de l'incident du raclot de Souvret sans nier les faits reprochés. L'élu cherche à prouver son engagement envers sa famille politique et les institutions wallonnes par des actes positifs.