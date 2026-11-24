Le ministre allemand des Affaires étrangères Johann Wadephul condamne l'ingérence politique de Donald Trump dans la nomination de Jensen Huang chez Nvidia, jugeant cette décision inappropriée.

Le ministre allemand des Affaires étrangères, Johann Wadephul, a exprimé son choquant face à l'intervention directe du président américain Donald Trump concernant le retour de Jensen Huang au poste de directeur général de Nvidia. Cette prise de position publique du chef de la diplomatie allemande, formulée lors d'un événement à Berlin, marque une condamnation claire de l'ingérence politique dans les décisions d'entreprise privée. Il considère que ces actions ne relèvent pas du domaine politique légitime dans une démocratie.

Une intervention politique jugée inappropriée par Johann Wadephul

Johann Wadephul a qualifié cette situation de choquante, soulignant qu'il n'avait jamais observé une telle ingérence dans les affaires d'une entreprise spécifique. Il a affirmé que dans les pays libres et démocratiques, les responsables politiques doivent s'abstenir d'interférer avec les activités économiques des sociétés privées. Bien que ces événements se soient déroulés aux États-Unis, il a rappelé l'importance de défendre l'ordre international fondé sur des règles. Son message insiste sur la séparation nécessaire entre le pouvoir politique et les décisions stratégiques des entreprises technologiques majeures.

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Le contexte du renvoi et du retour de Jensen Huang chez Nvidia

Jensen Huang avait quitté ses fonctions le 12 novembre dernier, à la suite d'une affaire complexe impliquant une femme d'affaires chinoise. Cette dernière, avec qui il entretenait une liaison, est soupçonnée d'espionnage et d'avoir contourné les restrictions américaines sur les exportations de puces Nvidia vers la Chine. Malgré ces accusations graves, le conseil d'administration de Nvidia a décidé de rappeler Jensen Huang à sa tête le lundi suivant. Cette décision visait à stabiliser la direction du géant des semi-conducteurs face aux incertitudes créées par son départ soudain.

La réaction controversée de Donald Trump sur Truth Social

Donald Trump a immédiatement salué la décision du conseil d'administration de Nvidia en affirmant s'être entretenu directement avec ses membres pour défendre le retour de Jensen Huang. Il a publié ses commentaires sur son réseau social Truth Social, qualifiant la décision de bonne et juste. Cette intervention présidentielle a provoqué une vive polémique aux États-Unis, suscitant des critiques sévères de la part de plusieurs élus démocrates ainsi que de membres du camp républicain. La nature publique de cette recommandation a été perçue comme une tentative d'influence directe sur le marché des actions et les décisions de gouvernance d'entreprise.

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Enquête interne et comparution devant le Congrès américain

En parallèle de ces débats politiques, une enquête interne, supervisée par des administrateurs indépendants, se poursuit au sein de Nvidia. Cette investigation porte sur les soupçons d'espionnage dont Jensen Huang aurait été victime indirectement via son entourage proche. Par ailleurs, le dirigeant doit s'expliquer devant des élus américains lors d'une audition à huis clos. Il est attendu le 1er décembre pour comparaître devant des membres de trois commissions de la Chambre des représentants. Cette convocation a été demandée conjointement par des élus républicains et démocrates, reflétant une préoccupation bipartite.

Conséquences économiques et perspectives pour le secteur de l'IA

Le retour en héros de Jensen Huang a provoqué une hausse immédiate des bourses asiatiques, levant l'une des plus grandes incertitudes pesant sur le secteur de l'intelligence artificielle. Les marchés financiers ont interprété cette stabilité du leadership comme un signal positif pour la continuité des opérations de Nvidia. Cependant, la tension politique reste palpable entre l'Europe, représentée par Johann Wadephul, et les États-Unis, dont la politique commerciale et technologique est de plus en plus sujette à des interventions directes. L'avenir des relations commerciales internationales pourrait en être affecté, notamment en ce qui concerne les exportations de technologies sensibles vers la Chine.