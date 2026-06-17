Johannessen, vainqueur du Tour de l'Avenir 2021, confirme ses progrès sur le Tour Auvergne – Rhone-Alpes

Le Norvégien Johannessen, vainqueur du Tour de l'Avenir 2021, a confirmé ses progrès sur le Tour Auvergne – Rhone-Alpes. Malgré un début de saison compliqué, il a brillé sur les étapes et s'est replacé à la 5e place du classement final, à 1 : 46 de la première place.

Une sacrée mêlée de coureurs joue des coudes pour se tailler une parcelle de lumière en vue du prochain Tour de France. Parmi ceux-ci, on retrouve un certain Johannessen , vainqueur du Tour de l'Avenir 2021.

Le grand public l'avait découvert l'an dernier sur les routes de la Grande Boucle où il avait épaté les observateurs pour s'installer à la 6e place finale, derrière Pogacar mais tout de même à 20 minutes du vainqueur. En quête de la bonne formule pour performer lors de ses premières années chez les pros, il semble avoir grandi au même rythme qu'une équipe Uno-X qui s'est découverte des ambitions grandissantes.

Depuis le début de l'année, le Norvégien affiche une régularité sans faille. Une caractéristique qui lui avait jusqu'à présent fait défaut. Après avoir chauffé les moteurs en début d'année sur l'UAE Tour (9e), Johannessen a tutoyé les meilleurs sur Tirreno Adriatico. Deuxième à 3 secondes d', il a une nouvelle fois brillé sur le Tour du Pays basque qu'il a bouclé à une solide 3e place.

Un cocktail de résultats confortants avant d'aborder son dernier test avant le Tour de France, le Tour Auvergne – Rhone-Alpes. Un rendez-vous qui n'a pas commencé comme prévu. Manifestement en panne de jambes sur la 1ère étape, il a laissé filer plus de 3 minutes sur ses opposants directs avant de concéder d'autres secondes précieuses sur le chrono par équipes. Repoussé à plus de 4 minutes de la tête après 3 journées, il ne s'est pas laissé décourager.

A l'attaque sur la 6e étape dont il a pris la 2e place, il est revenu dans le coup pour le général. Une tactique offensive qu'il a déjà expérimentée plusieurs fois par le passé et d'ailleurs fait son bonheur sur le dernier Tour du Pays basque. Etonnamment snobé par ses adversaires, il a discrètement suivi les meilleurs dans les deux dernières étapes.

Deux fois 3e derrière dans le sillage d'Isaac del Toro et, il s'est ainsi replacé à la 5e place du classement final... à 1 : 46 de la première place. Ce rendement sera-t-il suffisant pour améliorer sa 6e place sur le prochain Tour de France ? La question mérite d'être posée. Troisième force de ce Tour Auvergne – Rhone-Alpes dans la montagne, il verra encore Pogacar, Vingegaard, Sur le Tour, il devra en plus se farcir un double exercice chronométré.

D'abord le contre-la-montre par équipes de Barcelone puis les 26 km qui relient Evian-les-Bains et Thonon-les-Bains. Deus rendez-vous lors desquels il devra limiter les dégâts. L'effort contre-la-montre est sans doute son principal talon d'Achille. Il a systématiquement perdu du temps sur ses adversaires directs dans ce domaine.

L'an dernier, il avait laissé filer près de 6 minutes sur les deux exercices chronométrés au programme. La force et la sérénité de l'équipe Uno-X pourraient en revanche être des atouts sur lesquels compter lors du prochain Tour de France. La formation norvégienne a déjà brisé la glace l'an dernier en décrochant un premier succès d'étape sur les routes françaises avec une participation à l'enthousiasme ambiant. Il devra confirmer qu'il a franchi un cap.

S'il y parvient, nul doute qu'une belle brochette d'équipes toquera à sa porte alors qu'il arrive en fin de contrat au terme de la saison





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