John Travolta verrassing met ere-Gouden Palm op Cannes Film Festival

De Amerikaanse acteur John Travolta heeft tijdens het filmfestival van Cannes een niet eerder aangekondigde ere-Gouden Palm gekregen voor zijn gehele carrière. Travolta reageerde zichtbaar emotioneel op de eer, aangezien zijn favoriete films altijd de Gouden Palm wonnen. Hij dankte de eer op de världenpremière van zijn eerste regisseursfilm, 'Propeller'.

Op het filmfestival van Cannes is de Amerikaanse acteur John Travolta verrast met een ere-Gouden Palm. Hij krijgt die prijs voor zijn gehele carrière. De 72-jarige acteur is op het filmfestival voor de wereldpremière van de eerste film die hij heeft geregisseerd.

Travolta reageerde zichtbaar emotioneel op de oeuvreprijs: "Dit is het laatste dat ik had verwacht. Mijn favoriete films wonden altijd de Gouden Palm. Ik kan het nauwelijks geloven, dit is zelfs beter dan een Oscar.

" In de film 'Propeller one-way night coach' speelt zijn dochter Ella Bleu Travolta een bijrol als stewardess. Travolta is bekend uit muziekfilms als 'Grease' en 'Saturday night fever' uit de jaren 70 en maakte een grote comeback als gangster Vincent Vega in 'Pulp fiction', die in dat jaar ook de Gouden Palm in Cannes won. In het verleden heeft Travolta al een ere-Bafta-award in ontvangst genomen.

Tijdens zijn carrière is hij 2 keer genomineerd voor een Oscar en heeft hij 3 Golden Globes gewonnen. Google heeft een nieuwe functie gelanceerd waarmee gebruikers zelf kunnen kiezen tussen de aangeboden bronnen bij een zoekopdracht. Indien 'VRT NWS' vermeld wordt, mist u nooit meer het laatste nieuws





vrtnws / 🏆 3. in BE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

John Travolta Ere-Gouden Palm Cannes Film Festival Werkelijkregisseerdefilm Propeller Night Coach

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Amazon MGM Studios bevestigt James Bond-film en regisseur, maar blijft castingproces geheimAmazon MGM Studios heeft aangekondigd dat de zoektocht naar de nieuwe James Bond volop bezig is, maar nog geen naam heeft vrijgegeven. Denis Villeneuve zal de nieuwe film regisseren, maar de leeftijd van de acteur die de rol zal spelen, blijft voorlopig nog een verrassing. De castingprocedure is volop aan de gang, maar er zijn geen namen bekend die al de ronde deden. De nieuwe film zal waarschijnlijk later dit jaar in de zalen verschijnen, maar welke acteur het zal worden, blijft voorlopig nog even afwachten.

Read more »

Amerikaanse CIA-directeur bezoekt Cuba voor het eerst sinds revolutie van 1959De Amerikaanse CIA-directeur John Ratcliffe heeft deze week Cuba bezocht om de huidige energiecrisis en de Amerikaanse olieblokkade te bespreken. Het uitzonderlijke bezoek kwam er nadat Cuba had aangekondigd dat de oliereserves op zijn. Het land kampt met langdurige stroomonderbrekingen en groeiende protesten.

Read more »

Man veroordeeld voor misbruik en afpersing voor naaktbeelden, krijgt 7 jaar celMen veroordeelt een man voor misbruik van een minderjarig meisje en afpersen van 7 andere meisjes voor hun naaktbeelden. Deze persoon heeft zich voorgedaan als een jongen van 18 en heeft verschillende meisjes onder druk gezet om naaktbeelden te sturen. De rechtbank veroordeelt deze man voor het seksueel misbruik van een meisje en het afpersen van 7 andere meisjes. De man krijgt 7 jaar cel met uitstel en moet 20 jaar geen contact maken met minderjarigen.

Read more »

Festival de Cannes : Palme d’or d’honneur surprise pour un très ému John Travolta, icône du cool hollywoodien'Les films que j'ai préférés dans ma vie ont toujours été les lauréats de la Palme d'or. Je n'arrive pas à y croire,...

Read more »