Johnny Depp dans Scrooge : un retour très attendu sur le conte de Dickens

Johnny Depp incarne Scrooge dans une nouvelle adaptation du conte de Dickens, avec une B.O. de Mylène Farmer. Le box-office américain sera décisif.

Johnny Depp va incarner Scrooge, le personnage central du conte de Noël écrit par Dickens, dans un nouveau film intitulé " Scrooge ". Le projet réunit également Rupert Grint et Ian McKellen au casting, tandis que Mylène Farmer signe la bande originale. Le film s'inscrit dans une longue lignée d'adaptations d'un récit devenu l'un des plus célèbres de la littérature anglaise.

Pour l'acteur américain, né en 1963 et âgé de 63 ans, ce rôle représente un enjeu particulier. Après plusieurs années marquées par une image écornée, Johnny Depp tente de reconquérir le public. Le succès commercial du film aux États-Unis sera l'indicateur déterminant de la réussite de ce retour.

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Scrooge, l'avare de Dickens face à ses trois fantômes

Scrooge est un vieil agent de change misanthrope et grippe-sou, qui déteste Noël. Sept ans après la mort de son associé Jacob Marley, il fait un cauchemar au cours duquel le fantôme de Marley lui annonce une visite de trois esprits.

La prophétie se réalise. Le fantôme des Noëls passés lui rappelle le jeune homme sensible qu'il a été. Celui des Noëls présents lui montre la misère de Noël de son employé, Bob Cratchit, victime de son avarice. Enfin, le fantôme des Noëls futurs lui dévoile son triste destin s'il ne change pas rapidement de comportement.

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Ce récit a été publié dans l'Angleterre victorienne, à une époque où d'autres contes de Noël existaient déjà. Il est pourtant devenu très rapidement le plus populaire de tous, au point de traverser les générations et les supports.

Des adaptations de Scrooge depuis le théâtre et le cinéma muet

Le conte a d'abord été porté à la scène en Angleterre, avant de conquérir le cinéma. Dès 1901, le cinéma muet s'en empare à plusieurs reprises, ce qui témoigne de l'attrait précoce de ce personnage pour le public.

Pour le cinéma parlant, la première adaptation date de 1935, suivie d'une autre en 1951. En 1970, un film musical avec Albert Finney dans le rôle-titre donne une nouvelle lecture de l'histoire.

Le conte a ensuite été décliné dans des formes très variées. Le dessin animé " Le Noël de Mickey ", d'une demi-heure, sort en 1983, avec l'Oncle Picsou dans le rôle de Scrooge. En 1992, " Le Noël des Muppets " réunit Michael Caine dans le rôle du vieil avare, aux côtés de Kermit la grenouille, qui incarne Bob Cratchit.

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D'autres versions ont suivi, dont une adaptation dans le New York contemporain avec Bill Murray. En 2009, la technique de la motion capture a permis à Jim Carrey de jouer à lui seul tous les personnages du conte.

Johnny Depp et le défi de son comeback

Johnny Depp retrouve Scrooge près de dix ans après ses précédentes grandes apparitions au cinéma, selon les informations de la source. Le rôle s'inscrit dans une carrière marquée par les personnages marginaux et solitaires qu'il a souvent interprétés.

L'acteur a notamment incarné Edward aux mains d'argent, Willy Wonka ou encore le pirate Jack Sparrow. Il a une fois de plus fouillé le magasin de déguisements pour incarner ce personnage mythique créé par Dickens.

La question posée est simple : Johnny Depp peut-il, à 63 ans, réussir son comeback avec " Scrooge " ? La réponse dépendra avant tout des résultats du box-office aux États-Unis, qui feront la loi, selon le constat dressé dans l'article source.