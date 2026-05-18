Jonas Vingegaard domine le Giro et encaisse un 50e succès en carrière

Jonas Vingegaard, avec 50 victoires de sa carrière, a remporté sa 50e victoire en enregistrant un succès symbolique au Giro. Il se classe deuxième derrière Alfonso Eulalio dans le classement général avec des opportunités pour tenter de s'imposer à la maison. Vingegaard a également mis en avant la performance de son équipier belge, Victor Campenaerts, qu'il considère comme indispensable dans sa quête du maillot rose.

Jonas Vingegaard continue à impressionner sur les routes du Giro : après sa victoire au sommet du Blockhaus, le Danois est de nouveau le plus fort dimanche lors de l'arrivée au Corno alle Scale.

Un succès symbolique car il s’agit déjà de sa 50e victoire de sa carrière. Le Portugais Alfonso Eulalio reste en tête du classement général avec un peu plus de deux minutes d'avance, mais Jonas Vingegaard affiche sa confiance. Tout s'est bien passé jusqu'ici et nous sommes très satisfaits, a-t-il déclaré à Sporza.

Le double vainqueur du Tour de France a également tenu à mettre en avant le travail de son équipier belge Victor Campenaerts, qu'il considère comme indispensable dans sa quête du maillot rose. Pour moi, c'est le meilleur équipier du peloton. J'ai le sentiment qu'il me suivrait jusque dans la tombe si c'est nécessaire. Il fera tout ce qu'il peut pour m'aider à gagner, a-t-il ajouté





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