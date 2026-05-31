Jonas Vingegaard remporte le Tour d'Italie

Le Danois Jonas Vingegaard a remporté la 109e édition du Tour d'Italie, dimanche à Rome. L'Italien Jonathan Milan a gagné la 21e et dernière étape disputée sur 131 km dans les rues de la capitale italienne.

Le Danois Jonas Vingegaard a remporté la 109e édition du Tour d'Italie, dimanche à Rome. L'Italien Jonathan Milan a gagné la 21e et dernière étape disputée sur 131 km dans les rues de la capitale italienne.

Jonas Vingegaard, coureur de la Visma-Lease a Bike, a dominé ce Giro en s'adjugeant cinq étapes et en totalisant 12 succès cette saison. Il devient ainsi le huitième coureur de l'histoire à compléter la trilogie des Grands Tours. Vingegaard, 29 ans, a porté son compteur à 54 victoires en carrière. Il a vaincu le 5e joueur mondial à Roland-Garros : Raphaël Collignon, la superbe victoire qui en dit beaucoup.

Le ministre wallon de l'Emploi, Pierre-Yves Jeholet, a dressé un constat préoccupant de la situation financière de la Wallonie et a annoncé des mesures difficiles





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