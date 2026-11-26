L'enquête de Mediapart et du Monde révèle des échanges antisémites liés à l'histoire de Jordan Bardella, qu'il conteste formellement.

Des investigations conjointes menées par Mediapart et Le Monde ont mis au jour des conversations Facebook certifiées par huissier, associant Jordan Bardella à des propos antisémites. Ces éléments proviennent d'un ancien camarade de lycée du président du Rassemblement national, qui a accepté de fournir des extraits supplémentaires tout en préservant son anonymat. L'objectif est de contextualiser des accusations formulées fin septembre concernant la mainmise du sionisme en France.

Preuves numériques et lien avec le président du RN

Les informations révèlent des échanges directs faisant référence à des enseignants spécifiques du lycée privé Jean-Baptiste de La Salle à Saint-Denis, où Bardella a étudié. Des détails précis, tels que la date de son anniversaire, l'origine de ses parents ou son engagement passé dans une association d'aide à l'apprentissage du français pour des travailleurs étrangers, servent de marqueurs identifiants forts. Ces éléments permettent de relier indéniablement ces discussions numériques à l'actuel dirigeant du mouvement politique.

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Défense de l'enquête par la codirectrice de Mediapart

Lénaïg Bredoux, codirectrice de Mediapart, a fermement défendu la rigueur de leur travail journalistique face aux attaques virulentes du Rassemblement national. Elle a souligné que les méthodes employées, incluant la certification par officier public, garantissent l'authenticité des documents fournis. Cette position vise à contrer les tentatives de discrédit tentant de minimiser la portée de l'investigation sur les réseaux sociaux et les forums privés.

Contestation formelle des propos attribués

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Catégorie : Politiques

Sur son compte X, Jordan Bardella a déclaré que ces investigations portaient sur son enfance et son adolescence, une période où il était mineur. Il a affirmé que ses équipes médiatisaient à l'excès des propos dont il conteste formellement être l'auteur. Il a insisté sur le fait que ces messages ne correspondent ni à ses idées, ni à ses valeurs, ni à ses convictions, hier comme aujourd'hui, rejetant toute interprétation allant dans le sens d'une adhésion passée.

Implications politiques et contexte actuel

Cette révélation survient dans un contexte politique tendu, renforçant les débats sur l'histoire des dirigeants du RN. Les éléments fournis par la source anonymisée complètent ceux déjà authentifiés, créant une trajectoire narrative complexe pour l'opposition. Les analystes politiques observent comment cette affaire va influencer la perception publique du leader du parti lors des prochaines échéances électorales majeures.

Procédures judiciaires et réactions attendues

La certification par huissier des conversations Facebook suggère une préparation sérieuse à d'éventuelles suites judiciaires ou médiatiques. Le Monde et Mediapart continuent d'analyser l'ensemble des données pour vérifier si ces propos isolés reflètent une pensée systémique ou des actes isolés durant la jeunesse du dirigeant. La communauté politique française attend avec vigilance les déclarations futures du Rassemblement national face à ces révélations inédites.