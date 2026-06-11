Jordan Bardella's remarks on N-VA, France, and European politics

Jordan Bardella, leader of the RN, expresses his lack of trust in the N-VA's migration policy and compares them to Les Républicains in France. He encourages Franstaligen in Belgium to support Vlaams Belang and views the upcoming French presidential elections as a crucial turning point for Europe. Bardella also discusses the proposal to extend the abortion term and the project Trammelant aimed at preventing violence on public transportation.

RN-leider Jordan Bardella heeft geen vertrouwen in het migratiebeleid van de N-VA en stelt dat de N-VA erg lijkt op wat we in Frankrijk met Les Républicains hebben meegemaakt: praten zoals het RN of Vlaams Belang tijdens de verkiezingscampagne en vervolgens regeren als links.

Hij moedigt Franstalige kiezers in Brussel en heel België aan om hun vertrouwen aan Vlaams Belang te schenken, aangezien het het enige geloofwaardige alternatief is om dit grondgebied er weer bovenop te krijgen. Bardella kijkt ook vooruit naar de presidentsverkiezingen in Frankrijk van volgend jaar en stelt dat een overwinning van de patriotten in Frankrijk een beslissend keerpunt kan betekenen voor het Europa dat wij willen.

Vlaams Belang is volgens hem onze historische partner bij wie de vriendschap en de trouw nooit verzwakt is. Bardella voert een vitale strijd om onze identiteit te bewaren en weigert de uitvoering van het migratiepact van de Europese Unie. Hij stelt dat zowel de Fransen als de Vlamingen niet willen vreemdelingen worden op eigen bodem.

Bardella heeft ook opmerkingen gemaakt over het voorstel van Verlinden om de abortustermijn van 12 tot 14 weken te verlengen en over het project Trammelant van De Lijn tegen geweld op bus en tram. Verder heeft hij opmerkingen gemaakt over de standpunten van verschillende partijen rond ethische thema's en over de veiligheid op het openbaar vervoer





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Jordan Bardella RN Vlaams Belang Migration Policy France European Politics Abortion Term Violence Prevention Public Transportation

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