Jorge Jesus accepte le départ de Cristiano Ronaldo de la Seleçao

Le sélectionneur du Portugal, Jorge Jesus, a officiellement accueilli la décision de Cristiano Ronaldo de mettre un terme à sa carrière internationale après un conflit en septembre. Découvrez les détails et l'impact historique.

La figure emblématique du football portugais, Cristiano Ronaldo, a officialisé la fin de sa prestigieuse carrière avec la sélection nationale. Cette annonce marque la clôture d'une époque dorée pour la Seleçao, après plus de deux décennies de domination et de records historiques. Le joueur de 41 ans laisse derrière lui un héritage sportif inégalé qui définit l'identité moderne du pays.

La décision de quitter le devant de la scène internationale intervient dans un contexte particulier. Elle fait écho aux tensions qui avaient opposé l'attaquant au sélectionneur Jorge Jesus à la fin du mois de septembre. Ce conflit a temporairement perturbé la dynamique de l'équipe nationale lors des derniers matchs de qualification.

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Une acceptation officielle du sélectionneur

Jorge Jesus a confirmé jeudi soir avoir accepté la décision de Cristiano Ronaldo de mettre un terme à sa carrière internationale. Le technicien portugais a déclaré s'être adressé à la chaîne Canal 11 pour expliquer sa position. Il a précisé qu'il avait préféré voir son capitaine rester disponible pour l'équipe, mais a reconnu que la dynamique avait changé.

Le sélectionneur a admis qu'il avait demandé à l'attaquant de rester disponible, mais qu'un retour en arrière n'était plus possible. Il a souligné que le départ du joueur était une décision finale qui devait être respectée par l'ensemble de l'encadrement technique et la fédération. Cette annonce met définitivement fin aux spéculations sur un éventuel retour.

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Un hommage posthume à une légende vivante

Jorge Jesus a rendu un vibrant hommage à Cristiano Ronaldo en tant qu'icône majeure de l'histoire portugaise. Il a rappelé que le joueur restera à jamais une figure emblématique de l'équipe nationale et du peuple. Cet attachement symbolique s'illustre par une action concrète au sein de la fédération.

Le sélectionneur a expliqué avoir accroché un grand portrait de Cristiano Ronaldo dans l'auditorium du siège de la fédération. Cette décision vise à offrir un modèle aux jeunes joueurs et aux coéquipiers actuels. L'image du légendaire attaquant servira de référence permanente pour les générations futures de footballeurs.

Genèse du conflit et sanctions fédérales

Les événements qui ont conduit à ce départ dramatique remontent à la dernière fenêtre internationale à la fin du mois de septembre. Cristiano Ronaldo avait quitté la sélection à la veille d'un match de Ligue des Nations au Danemark. Cette décision surprise était la conséquence directe d'un conflit avec Jorge Jesus.

La tension était née lorsque le sélectionneur avait laissé l'attaquant sur le banc lors d'un duel contre la Norvège. En réaction, la fédération portugaise avait sanctionné Cristiano Ronaldo d'une amende de 250 euros. Le joueur a également écopé d'une suspension de 30 jours, fermant temporairement la porte à son retour pour la prochaine trêve internationale.

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Un palmarès sportif historique et record

Cristiano Ronaldo laisse un bilan statistique absolument colossal avec la Seleçao. Il a porté le maillot national à 234 reprises, accumulant un nombre de buts qui défie toute concurrence. Avec 146 buts inscrits, il détient le record de buteur de l'histoire des sélections nationales masculines.

Son palmarès avec le Portugal est également d'une richesse exceptionnelle. Il a remporté le titre de champion d'Europe en 2016 sur le sol français. Cette victoire majeure reste le plus beau titre de sa carrière en sélection. Il a également contribué à la montée en puissance de la Seleçao sur la scène continentale.

Une trajectoire mondiale ininterrompue

La carrière internationale de Cristiano Ronaldo s'étend sur six Coupes du monde consécutives. Il a participé aux éditions de 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 et 2026. Cette régularité exceptionnelle témoigne d'une longévité sportive inouïe au plus haut niveau mondial.

Au-delà de la Coupe du monde, il a remporté la Ligue des Nations à deux reprises. Ces victoires datent de 2019 et 2025, consolidant la domination du Portugal dans les compétitions européennes récentes. Ces achievements confirment son statut unique dans l'histoire du football contemporain.