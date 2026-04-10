Jorthy Mokio : Après l'ascension fulgurante, le jeune prodige de l'Ajax consolide son avenir

Après des débuts prometteurs en Europe, Jorthy Mokio, jeune milieu de terrain de l'Ajax, confirme son engagement en prolongeant son contrat. Le nouveau directeur sportif, Jordi Cruijff, mise sur le talent du jeune Belge pour redonner de l'éclat aux Lanciers.

Son ascension fulgurante en février 2025 l'avait propulsé sous les feux de la rampe. D'illustre inconnu, il était devenu une véritable sensation européenne. Quatorze mois plus tard, Jorthy Mokio a quelque peu modéré son rythme. C'est logique pour un jeune homme de 18 ans dont l'évolution se fait naturellement par étapes.

Deuxième joueur le plus jeune de l'histoire de l'Ajax à débuter en Eredivisie à 16 ans et 346 jours (seul Clarence Seedorf a fait mieux), le natif de Gand avait même eu l'honneur de goûter à une première sélection chez les Diables Rouges. Il avait eu droit à deux minutes de jeu contre l'Ukraine, un cadeau de Rudi Garcia. Un mélange d'émotions que son entraîneur, Francesco Farioli, l'a aidé à gérer, en l'utilisant avec parcimonie en fin de saison. Des entrées régulières, quelques titularisations, des passages sur le banc : tout ce dont un jeune joueur de son calibre a besoin pour redescendre délicatement de son nuage. \La gestion de la saison 2025-2026 s'est avérée plus complexe pour un Mokio en quête de repères. Le club, l'Ajax, n'a pas vraiment facilité la tâche. La stabilité a manqué cruellement avec des changements d'entraîneurs incessants. Farioli a cédé sa place à John Heitinga en début de saison. Fred Grim est ensuite entré en scène avant l'arrivée d'Oscar Garcia il y a quelques semaines à peine. Il était difficile de s'y retrouver dans ce contexte. Mokio, comme tous ses coéquipiers, devait à chaque fois repartir de zéro pour convaincre ses entraîneurs successifs. Ceux-ci se sont tout de même accordés sur un point : son positionnement devant la défense et son rôle de joker de luxe. Également polyvalent comme arrière gauche, Mokio a surtout évolué en tant que milieu défensif. Plus souvent remplaçant que titulaire, ses entraîneurs lui préféraient notamment le Néerlandais Youri Regeer. Depuis février, la situation semble avoir évolué pour un Jordi Mokio qui avait entre-temps perdu sa place en sélection (il a joué avec les U17 et les U21). Ces deux derniers mois, le milieu gantois a cumulé les titularisations en Eredivisie : 6 sur les 9 derniers matchs, alors qu'il n'en avait obtenu que 2 en championnat (et 3 en Ligue des Champions) auparavant. Ce retour au premier plan ne semble pas lié au changement d'entraîneur. Grim lui avait offert quelques titularisations avant de laisser sa place à Garcia. Ce dernier l'a aligné systématiquement dans son onze de départ. \Ce regain de confiance coïncide principalement avec l'arrivée de Jordi Cruijff, intronisé directeur sportif de l'Ajax début février. Fils de la légende Johan, l'ancien joueur du Barça est revenu avec l'intention de redonner aux Lanciers leur gloire d'antan. Le chantier est ouvert au sein d'une équipe décrochée en Eredivisie, 5e à 23 points du PSV Eindhoven… Au-delà des résultats, la mission de Cruijff est – et sera – de préserver et de choyer les talents maison. Des pépites dont Mokio fait partie. L'annonce de sa prolongation de contrat s'inscrit certainement dans cette démarche. Courtisé par les grands clubs européens, Mokio semble avoir été convaincu par la vision de son nouveau directeur sportif. 'Toute l'Europe connaît son talent. Nous sommes très heureux qu'il soit venu vers nous pour nous dire qu'il voulait rester plus longtemps au club', a révélé Cruijff dans un communiqué. Une prise d'initiative qui en dit long sur la confiance retrouvée par Mokio. 'Il peut continuer à se développer et à contribuer davantage à l'Ajax. Nous sommes convaincus qu'il apportera beaucoup de joie à notre club dans les prochaines saisons', a ajouté Cruijff à propos de Mokio. Devancé par Nathan De Cat dans la hiérarchie des milieux de terrain belges, Jorthy Mokio devra avant tout s'imposer au sein de son propre club avant de viser plus haut. Un projet pour lequel il vient de poser de nouvelles bases solides





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