Jorthy Mokio, le médian de 18 ans de l'Ajax Amsterdam, choisit la RDC

Le prodige de l'Ajax Amsterdam, Jorthy Mokio, a annoncé qu'il allait défendre les couleurs de la République démocratique du Congo lors d'une interview accordée au quotidien néerlandais De Telegraaf. Il a choisi de suivre son instinct et de se rendre disponible pour le Congo, en dépit de l'intérêt manifesté par les équipes belges.

La sélection glanée par Jorthy Mokio avec les Diables Rouges face à l’Ukraine en mars 2025 restera sans suite. Le médian de 18 ans de l' Ajax Amsterdam , également capable d'évoluer aux postes de latéral gauche et de défenseur central, a confirmé son choix de défendre à l'avenir les couleurs de la République démocratique du Congo lors d'une interview accordée au quotidien néerlandais De Telegraaf.

'J'ai choisi de suivre mon instinct et de me rendre disponible pour le Congo, a-t-il notamment indiqué. J'espère donc pouvoir les représenter bientôt.

' Jorthy Mokio épouse ainsi la trajectoire de Noah Sadiki (ex-Anderlecht et Union), Théo Bongonda (ex-Zulte Waregem et Genk), Ngal'ayel Mukau (ex-Malines), Matthieu Epolo (Standard), Michel-Ange Balikwisha (ex-Standard et Anvers) ou encore Mario Stroeykens (Anderlecht), qui ont étrenné le maillot des équipes d'âge de la sélection belge avant d'opter pour la RDC. Avec une différence de taille puisque Mokio avait goûté à la sélection belge A en montant au jeu à la 88e minute du barrage aller pour le maintien en ligue A de la Ligue des Nations face à l'Ukraine le 20 mars 2025, perdu 3-1 par les Diables pour la première de Rudi Garcia.

Le prodige de l'Ajax n'aura donc disputé qu'une poignée de minutes avec les Diables Rouges. Des U15 aux U21, il a également joué 22 rencontres avec les sélections jeunes de notre pays. Jorthy Mokio a indiqué à De Telegraaf que sa décision était 'avant tout une question de ressenti. Ils ont déjà manifesté de l'intérêt, mais j'étais alors trop jeune pour faire un choix définitif.

Avec le temps, mon attachement au pays de mes racines s'est renforcé. Je sens que le moment est venu de l'écouter et de donner une direction à mon projet.

' Lauréate de sa finale de barrage intercontinental pour la Coupe du monde 2026, la République démocratique du Congo sera engagée dans la poule K du Mondial face au Portugal, à la Colombie et à l'Ouzbékistan. Mokio rêve bien sûr d'être du voyage, même si ce changement de nationalité sportive devrait lui imposer une période d'attente de trois ans... à moins d'un recours auprès de la FIFA ou du Tribunal arbitral du sport.

'La question demeure de savoir si cela sera possible, compte tenu du règlement. C'est formidable que le Congo ait réussi à se qualifier. Si c'est faisable et que je suis sélectionné, je serai bien sûr prêt. Et sinon, je soutiendrai l'équipe d'ici, avec les supporters.





RTBFinfo / 🏆 2. in BE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Jorthy Mokio Ajax Amsterdam République Démocratique Du Congo Coupe Du Monde 2026 Poule K Du Mondial Portugal Colombie Ouzbékistan

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Amsterdam bannit les publicités pour la viande et les combustibles fossilesLa capitale néerlandaise instaure une interdiction historique des publicités pour la viande et les énergies fossiles afin d'orienter les citoyens vers des modes de vie plus durables.

Read more »

Risque de propagation du hantavirus : une hôtesse de l’air hospitalisée après un contact avec une patienteUne hôtesse de l’air néerlandaise a été placée à l’isolement à Amsterdam après avoir été en contact avec une passagère contaminée par le hantavirus en Afrique du Sud. Elle présente des symptômes légers.

Read more »

Young drivers risk legal driving behavior on social mediaThe increasing number of videos showing dangerous driving behavior among young drivers on social media is a concern for road safety experts. According to the Institute for Road Safety, one in eight young drivers aged 18 to 26 is exposed to such content daily. The behavior of these drivers is becoming more and more dangerous, with more and more fines being issued for offenses such as running red lights or driving on the sidewalk.

Read more »

Une hôtesse de l'air de KLM en isolement après un contact avec l'hantavirusUne hôtesse de l'air néerlandaise a été placée en isolement après avoir été en contact avec une femme infectée par l'hantavirus en Afrique du Sud. Cette dernière est décédée des suites du virus. L'hôtesse présente des symptômes légers et est suivie au Centre médical universitaire d'Amsterdam.

Read more »