Josée Homawoo, défenseur central du Standard de Liége, sera absent de longs mois suite à une blessure en cours d'entraînement

Josée Homawoo, défenseur central du Standard de Liége, s'est lourdement blessé en cours d'entraînement et doit subir une chirurgie récurrente. Il devrait manquer plusieurs mois de compétition.

C'est un nouveau coup dur pour le Standard de Liège, le défenseur central togolais Josué Homawoo doit être opéré et sera absent de longs mois.

Dans les colonnes de Sudinfo, on apprend que le Standard de Liège va être déforcé d'un élément important en défense. Josué Homawoo s'est lourdement blessé à l'entraînement et devrait louper plusieurs mois de compétition. Le défenseur central s'est rompu le tendon d'Achille à l'entraînement du mercredi 13 mai, et le club liégeois a annoncé la nouvelle ce 14 mai. Homawoo sera opéré lundi prochain et la durée de son absence devrait se situer entre 6 et 8 mois.

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