Josh O'Connor favori pour succéder à Daniel Craig en tant que James Bond

Un fuité rapportée par The Sun désigne Josh O'Connor comme le prochain agent 007. Analyse des rumeurs et du parcours de l'acteur.

Une nouvelle candidate a émergé dans la course épuisante pour le prochain rôle emblématique de James Bond. Selon un rapport exclusif publié par le tabloïd britannique The Sun, l'acteur Josh O'Connor se serait imposé comme le favori incontesté pour incarner l'agent secret 007. Cette rumeur, si elle était confirmée, marquerait un tournant majeur après le départ de Daniel Craig en 2021.

Rumeur filtrée depuis un pub londonien

L'origine de cette information provient d'une soirée trop arrosée dans un pub londonien. Un membre de la distribution actuelle de la pièce théâtrale Golden Boy, dans laquelle Josh O'Connor se produit, aurait laissé échapper la nouvelle. Sous l'effet de l'alcool, cet individu aurait confié que l'acteur lui-même lui avait annoncé personnellement avoir décroché le rôle tant convoité. Cette indiscrétion a rapidement circulé dans la presse britannique.

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Concurrence avec Callum Turner et Jack Lowden

Josh O'Connor, âgé de 36 ans, doit désormais se mesurer à d'autres prétendants de poids pour conquérir ce rôle légendaire. Ses principaux rivaux cités dans la presse incluent Callum Turner et Jack Lowden. Ces deux acteurs ont également été évoqués à maintes reprises au cours des derniers mois comme de sérieux candidats pour succéder à la longue carrière de l'ancien interprète de James Bond.

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Career Highlights et reconnaissance critique

Le visage de Josh O'Connor n'est pas inconnu du grand public international. Il a d'abord acquis une renommée critique pour son interprétation du prince Charles dans la série à succès The Crown, diffusée sur la plateforme Netflix. Cette performance lui a ouvert les portes d'Hollywood, où il a enchaîné les projets remarqués. Les spectateurs l'ont notamment retrouvé dans le film Seule la Terre ainsi que dans Challengers aux côtés de Zendaya.

Statut officiel et prochaines étapes

À ce jour, aucune confirmation officielle n'a été délivrée par Josh O'Connor ou par les producteurs de la franchise Bond. L'acteur n'a ni confirmé ni infirmé publiquement cette rumeur. Les fans devront donc patienter avant de découvrir si Josh O'Connor troquera ses costumes de cinéma pour le célèbre smoking de l'agent 007 et prononcera à nouveau la mythique réplique emblématique de la saga.