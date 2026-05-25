Joueur de l'année 2026 : Christos Tzolis, Aleksandar Stankovic et Wouter Vrancken

Le milieu de terrain grec Christos Tzolis, le Serbe Aleksandar Stankovic et le Néerlandais Wouter Vrancken ont été élus Joueur de l'année 2026 par les supporters et les médias. Christos Tzolis a été élu pour sa performance impressionnante en championnat et dans les Champions' Play-offs. Aleksandar Stankovic a conquis les votes de ses pairs, entraîneurs et dirigeants des clubs de D1A. Wouter Vrancken a été élu Entraîneur de l'année 2026 pour son rôle dans la montée historique de Saint-Trond.
Le milieu de terrain grec Christos Tzolis a été élu Joueur de l'année 2026 par les supporters et les médias, succédant à Ardon Jashari. Il a compilé des statistiques impressionnantes en championnat avec 36 matches joués, 17 buts et 23 assists.
Dans les Champions' Play-offs, il a marqué à 8 reprises et donné 10 passes décisives. Avec Hans Vanaken et Nicolo Tresoldi, il a formé un triangle offensif dévastateur qui a permis la remontée de Bruges sur la plus haute marche du podium. Son contrat le lie au Club de Bruges jusqu'au 30 juin 2029, mais son avenir pourrait s'écrira en dehors du stade Jan Breydel, car il est courtisé par les ténors européens.
Le Serbe Aleksandar Stankovic, qui a joué 29 matchs, 14 matchs de Ligue des Champions et 10 matchs de Champions' Play-offs, a été élu Joueur de l'année 2026 par ses pairs, entraîneurs et dirigeants des clubs de D1A. Le fils de Dejan Stankovic a conquis ses six premières caps en équipe nationale serbe et a marqué un but. Le Néerlandais Wouter Vrancken, qui a entraîné Saint-Trond à la 3e place, a été élu Entraîneur de l'année 2026 par les supporters et les médias.
Il a annoncé son départ du club à l'issue de la saison. Bram Van Driessche, arbitre de 41 ans, a dirigé 24 matchs cette saison dans l'élite du football belge et la finale de la Coupe de Belgique. Il a également été au sifflet pour deux matchs des tours préliminaires de Conference League. Il a été sélectionné comme arbitre vidéo pour la prochaine Coupe du monde de football, organisée cet été aux États-Unis, au Mexique et au Canada
Joueur De L'année Entraîneur De L'année Sport Christos Tzolis Aleksandar Stankovic Wouter Vrancken Saint-Trond Club Bruges Fortuna Dusseldorf AC Milan Inter Milan Champions' Play-Offs Coupe De Belgique Ligue Des Champions Europa League Conference League Bruges Jan Breydel Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf Fort
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
La Coupe du monde 2026 : 48 équipes, 104 matchs et 16 villes hôtesLa Coupe du monde 2026 sera la première de l'histoire à se jouer à 48 équipes, coorganisée par les États-Unis, le Canada et le Mexique. Elle se déroulera dans sixteen villes hôtes, avec 104 matchs répartis entre les trois pays hôtes. La répartition des rencontres reste déséquilibrée, avec les États-Unis organisant l'essentiel des matchs, tandis que le Canada en accueillera que 13.
Read more »
LIVE Pas na 21 uur zakt temperatuur in Houthalen onder 25 graden, district 1 staat ondanks hitte helemaal volLIVE Volg de hoogtepunten van Extrema Outdoor 2026 in deze liveblog.
Read more »
Coupe Mulet : Cadaques d'adeptes célèbrent une coiffure rebaptisée, avec les vainqueurs européens 2026Dans le village frontalière d'Audregnies, plusieurs centaines d'adeptes ont rejoints un week-end pour célébrer cette coiffure décriée. Ils ont élus les vainqueurs d'Europe 2026, Beatrice et Samuel, qui portent cette coiffure pour une raison : 'accorder un coup de bol à notre personnalité et défendre ses couleurs au quotidien'. Bien-être, convivialité et soleil ont été les moteurs de cette édition 2026 de la Coupe Mulet, qui a attiré un millier de participants venus de Belgium, de France, d'Allemagne et d'Italie. Les coiffeurs ont continué de faire des mules pendant deux jours pleins de bonne humeur. La Coupe Mulet est une coiffure qui laisse les cheveux longs dans la nuque et garde les trois côtés dégagés.
Read more »
Extrema Outdoor 2026: Afterparty met Colyn op De PlasNa de laatste set van Marco Carola op district 5, de grote afsluiter vanavond, volgt voor de kampeerders een afterparty met de Nederlandse dj Colyn. Hij draaide eerder vanavond ook al op district 4. Het feest is afgelopen, dus we beëindigen deze liveblog ook hier.
Read more »