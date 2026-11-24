Le journal de bord de Jozef Bouciqué, brancardier en 1918, a été localisé à Gand. Ce témoignage sur la fin de la Grande Guerre enrichit les recherches archéologiques.

Un journal de guerre perdu datant de la Première Guerre mondiale a été redécouvert à Gand, mettant fin à une attente de plusieurs années pour les historiens et les archéologues. Ce document manuscrit, qui contient des témoignages essentiels sur l'armistice de 1918, a été identifié grâce à une intervention médiatique et est désormais accessible aux experts pour analyse approfondie.

Redécouverte du document historique

Le livre de poche contenant les notes du brancardier Jozef Bouciqué a été remis à la lumière publique après un appel lancé par VRT NWS. Le manuscrit a été récupéré au sein de la famille Bouciqué et est maintenant en possession du musée In Flanders Fields pour numérisation et étude. Ce jour de guerre n'a pas été perdu depuis sa création en 1918, mais son importance a été sous-estimée pendant longtemps par les chercheurs.

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Témoignage sur l'armistice de 1918

Jozef Bouciqué, un instituteur de Roulers, a consigné ses expériences lorsqu'il servait comme brancardier sur le front. Le journal décrit spécifiquement la proclamation et les célébrations de l'armistice le 11 novembre 1918 sur l'ancien terrain d'aviation de Gand, connu aujourd'hui sous le nom de The Loop. Il y relate l'euphorie de la population et les mouvements des soldats qui quittaient les tranchées pour rejoindre la ville.

Rôle clé dans la communauté militaire

Robert Bouciqué, fils de l'auteur du journal et âgé de 92 ans, a conservé le document précieusement près de l'ancien aéroport. Son père, polyglotte et bienveillant, servait de pont entre la troupe et le commandement. Il a souvent raconté aux visiteurs comment il apprit la fin de la guerre depuis ce lieu spécifique, un souvenir qui le bouleversait encore des décennies plus tard.

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Valeur archéologique pour Johan Hoorne

L'archéologue Johan Hoorne confirme que ce témoignage écrit permet de contextualiser les artefacts trouvés sur le site de The Loop. Les traces de la Seconde Guerre mondiale présentes sur le terrain peuvent désormais être croisées avec les récits de 1918. La collaboration entre les historiens et les fouilles permet de mieux comprendre l'évolution de ce site stratégique majeur.

Contexte familial et héritage personnel

Outre ses notes militaires, le journal évoque sa vie privée et son mariage avec Maria, une réfugiée tuberculeuse dont il épousa la mort imminente. Ce document, joint à des photographies de l'époque, offre une vision humaine de la guerre, complétant les perspectives officielles et enrichissant la mémoire collective de la Première Guerre mondiale en Belgique.