Jour du Dépassement : L'Humanité Vit Déjà à Crédit Dès le 11 Avril

Si le monde consommait comme la Belgique, la planète serait en déficit écologique dès le 11 avril. Le Jour du dépassement met en lumière la pression croissante sur les ressources terrestres et les limites planétaires dépassées.

Si l'ensemble de la population mondiale vivait, produisait et consommait comme un Belge moyen, l'humanité aurait déjà épuisé les ressources que la planète peut générer en une année, dès le 11 avril. Cette date marque le Jour du dépassement, également connu sous le nom d'Earth Overshoot Day. Ce concept, né en 1971, représente une estimation de la date à partir de laquelle l'humanité, dans son ensemble, vit à crédit par rapport aux ressources écologiques disponibles sur Terre.

Le calcul est effectué par le Global Footprint Network, une organisation de recherche internationale. La tendance est alarmante : le Jour du dépassement, qui était célébré en décembre dans les années 70, a glissé progressivement pour atteindre le mois d'août en 2024 (le 2 août en 2023 et même le 28 juillet en 2022). Cela témoigne d'une pression croissante sur les ressources naturelles de la planète et d'une demande dépassant la capacité de régénération de l'environnement. Le Jour du dépassement est calculé en divisant la biocapacité de la planète, c'est-à-dire la quantité de ressources écologiques que la Terre est capable de générer annuellement, par l'empreinte écologique de l'humanité, qui correspond à la demande de l'humanité pour ces ressources sur la même période. Le résultat est ensuite multiplié par le nombre de jours de l'année, soit 366 en 2024, une année bissextile. Cette méthodologie permet d'établir une date précise reflétant l'épuisement des ressources disponibles.\Le calcul du Jour du dépassement compare l'offre et la demande en ressources, exprimées en hectares standardisés. L'offre représente la biocapacité d'une région, qu'il s'agisse d'une ville, d'un État ou d'une nation. Elle est définie comme la surface terrestre et maritime biologiquement productive, englobant les forêts, les pâturages, les terres cultivées, les zones de pêche et les zones bâties. Du côté de la demande, l'empreinte écologique quantifie la demande d'une population en aliments, en produits dérivés de plantes et de fibres, en produits d'élevage et de pêche, en bois et autres produits forestiers, ainsi que l'espace nécessaire pour les infrastructures urbaines et les forêts utilisées pour absorber les émissions de dioxyde de carbone provenant des combustibles fossiles. L'utilisation d'hectares standardisés, avec une productivité moyenne mondiale, permet de comparer facilement la demande de ressources d'une région avec sa capacité à en fournir. Cette mesure permet d'identifier les déséquilibres écologiques et d'évaluer la pression exercée sur les écosystèmes.\Outre la date mondiale du dépassement, chaque pays possède sa propre date, calculée en fonction de ses habitudes de consommation et de production. Le site du Jour du dépassement propose une liste détaillée de ces dates nationales, révélant des disparités significatives entre les pays. En 2009, le Stockholm Resilience Centre a identifié neuf limites planétaires essentielles à ne pas dépasser pour maintenir l'équilibre des écosystèmes et assurer la survie de l'humanité. Malheureusement, six de ces limites ont déjà été franchies : le changement climatique, l'altération du cycle de l'eau douce, l'érosion de la biodiversité, la perturbation des cycles biogéochimiques de l'azote et du phosphore, la déforestation et la pollution chimique. Les trois dernières limites planétaires, qui restent à ce jour non dépassées, sont l'acidification des océans, l'augmentation des aérosols dans l'atmosphère et le changement d'usage des sols. Cependant, la tendance actuelle suggère que le franchissement de ces limites est imminent, ce qui souligne l'urgence d'adopter des pratiques plus durables et de réduire notre impact sur l'environnement





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