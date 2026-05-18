Journal d'un scénario : une satire cinglante du cinéma français par Fabrice Caro

Analyse approfondie de la pièce et du roman de Fabrice Caro, explorant les luttes d'un scénariste face aux pressions commerciales de l'industrie cinématographique.

Fabrice Caro , figure polyvalente et talentueuse du paysage littéraire et artistique contemporain, nous revient avec une œuvre qui allie avec brio l'humour et la mélancolie.

Sous le pseudonyme de FabCaro, il s'est illustré comme scénariste pour les albums d'Astérix, tandis que sous son nom complet, il compose des romans dont la finesse et l'ironie sont largement reconnues. Son œuvre intitulée Journal d'un scénario se présente comme un récit intime, porté par la voix de Boris, un jeune homme dont l'existence bascule lorsque son travail est enfin remarqué.

Boris est l'auteur des Servitudes silencieuses, une tragédie intimiste explorant la lente déliquescence d'un couple, un projet auquel il tient profondément. Pour lui, le cinéma est un art sacré, et il imagine son film en noir et blanc, porté par le charisme de Louis Garrel et la grâce de Mélanie Thierry. Ce rêve semble à portée de main lorsqu'un producteur manifeste un intérêt sérieux pour son texte.

Parallèlement, Boris fait la connaissance d'Aurélie, professeure d'analyse cinématographique, dont le regard expert et l'enthousiasme viennent valider ses ambitions artistiques. Cependant, le récit bascule rapidement dans une réalité beaucoup plus brutale et désenchantée. Boris, dans sa naïveté presque touchante, ignore que le chemin entre l'écriture d'un scénario et sa mise en image est semé d'embûches bureaucratiques et financières. Le véritable antagoniste n'est pas une personne, mais un système : celui de la coproduction télévisuelle.

Pour obtenir les fonds nécessaires, Boris doit parlementer avec un coproducteur issu d'une chaîne de télévision, dont les priorités sont diamétralement opposées aux siennes. C'est ici que commence une descente aux enfers faite de compromis successifs. Le scénariste, autrefois idéaliste, se retrouve à trahir sa propre vision pour satisfaire des exigences commerciales. Ce processus de dénaturation de son œuvre s'accompagne d'un mensonge permanent envers Aurélie, la femme dont il est tombé amoureux.

La tension dramatique naît de ce décalage insupportable entre l'image de l'artiste intègre qu'il veut projeter et la réalité du collaborateur docile qu'il devient. Sur scène, au Théâtre Le Public à Bruxelles, cette œuvre prend une dimension visuelle et émotionnelle saisissante. La mise en scène est astucieuse et inventive, utilisant des séquences vidéo et des interventions sonores pour rendre compte de la solitude de Boris face aux voix désincarnées du pouvoir.

L'interprétation est magistrale, notamment grâce à un acteur belge de premier plan qui parvient à traduire toute la complexité du personnage de Boris. En seulement une heure et vingt minutes, le spectateur traverse un spectre émotionnel complet : de l'euphorie des débuts à la honte profonde du mensonge, en passant par l'embarras des négociations.

Face à lui, l'actrice incarnant Aurélie apporte une légèreté et une malice qui contrastent avec la détresse croissante de Boris, renforçant ainsi l'aspect tragique de la situation. Le rythme est soutenu, et la scénographie moderne permet d'éviter l'écueil du monologue monotone, transformant le récit en une expérience immersive. Au-delà de l'aspect divertissant, Journal d'un scénario est une critique acerbe et nécessaire de l'industrie cinématographique française actuelle.

Fabrice Caro utilise la caricature pour mettre en lumière une vérité amère : la domination des logiques de rentabilité sur la création artistique. L'auteur stigmatise le phénomène des acteurs dits bankables, ces visages omniprésents qui s'imposent dans tous les castings pour garantir un succès commercial, au détriment de la pertinence du jeu.

De plus, il dénonce la préférence systématique des diffuseurs pour des comédies légères et consensuelles, faciles à consommer, qui étouffent les projets plus ambitieux ou tragiques. Le spectacle devient ainsi une leçon sur les contraintes économiques du septième art, révélant comment le financement influence directement le contenu final d'un film.

En conclusion, que ce soit à travers le roman paru en format de poche chez Folio ou la pièce présentée à Bruxelles jusqu'au 27 juin, Fabrice Caro signe une œuvre essentielle. Journal d'un scénario n'est pas seulement le récit des mésaventures d'un auteur, c'est un plaidoyer pour la liberté créative. C'est une invitation à réfléchir sur le prix de la réussite et sur la possibilité de rester fidèle à soi-même dans un monde régi par les chiffres et l'audience.

Pour tout amateur de théâtre, de cinéma ou de littérature, cette pièce est un rendez-vous incontournable qui mêle habilement rires et réflexion





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