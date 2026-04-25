Julian Alaphilippe forfait pour Liège-Bastogne-Liège pour raisons médicales

Julian Alaphilippe ne participera pas à Liège-Bastogne-Liège en raison de problèmes de santé. L'équipe Tudor a annoncé son forfait ainsi que son absence au Eschborn-Francfort. D'autres coureurs comme Lenny Martinez et Alex Aranburu ont également déclaré forfait.

La saison actuelle s'avère particulièrement difficile pour Julian Alaphilippe , l'un des cyclistes français les plus emblématiques de sa génération. L'équipe Tudor a officialisé ce samedi, par le biais de ses plateformes de réseaux sociaux, le retrait du coureur de la prestigieuse course Liège-Bastogne-Liège , invoquant des raisons médicales.

Cette décision met fin à l'espoir de voir Alaphilippe disputer sa dixième participation à 'La Doyenne', une épreuve où il avait déjà brillé par le passé, se classant notamment deuxième à deux reprises, en 2015 et en 2021. Cette absence représente un coup dur pour l'équipe Tudor et pour les nombreux supporters du champion français, qui espéraient le voir retrouver sa forme et son niveau de performance habituel sur les routes belges.

La situation actuelle soulève des interrogations quant à la capacité d'Alaphilippe à retrouver pleinement ses sensations et à participer aux grands rendez-vous de la saison à venir, notamment le Tour de France. L'équipe Tudor a souligné l'importance de privilégier la santé du coureur et de lui permettre de se rétablir pleinement avant de reprendre la compétition.

Le double champion du monde (2020 et 2021), âgé de 33 ans, a enchaîné les abandons ces dernières semaines, ce qui a conduit à cette décision difficile. Il a été contraint d'abandonner sur le Tour du Pays basque le 11 avril, puis sur l'Amstel Gold Race le dimanche 19 avril, et plus récemment sur la Flèche Wallonne, une course qu'il avait remportée à trois reprises (2018, 2019 et 2021), le mercredi 22 avril.

Ces abandons successifs ont mis en évidence des difficultés physiques qui nécessitent une pause et une prise en charge médicale appropriée. L'équipe Tudor a précisé qu'Alaphilippe ne prendra pas non plus le départ du Eschborn-Francfort, qui se déroulera le 1er mai en Allemagne. Cette absence prolongée confirme la nécessité pour le coureur de se concentrer sur sa récupération et de travailler avec l'équipe médicale pour identifier les causes de ses problèmes et mettre en place un plan de traitement adapté.

Le meilleur résultat obtenu par Alaphilippe cette saison reste une 20e place aux Strade Bianche, un résultat qui témoigne de son potentiel, mais qui est loin de ses performances habituelles. L'équipe Tudor a annoncé que l'Allemand Marco Brenner le remplacera dans l'effectif pour la course de dimanche. En plus de l'absence d'Alaphilippe, d'autres coureurs de premier plan ont également annoncé leur forfait pour Liège-Bastogne-Liège.

Lenny Martinez, de l'équipe Bahrain-Victorious, et Alex Aranburu, de l'équipe Cofidis, ne seront pas non plus au départ de la course. Ces forfaits viennent s'ajouter à une liste déjà longue de coureurs absents, ce qui affaiblit le plateau de la course et rend la compétition plus ouverte. Les raisons de ces absences sont variées, allant de problèmes de santé à des raisons tactiques.

La perte de ces coureurs de premier plan est un coup dur pour le spectacle et pour l'attrait de la course. Liège-Bastogne-Liège, l'une des plus anciennes et des plus prestigieuses courses du calendrier cycliste, se déroulera donc sans plusieurs de ses principaux favoris. Les organisateurs de la course ont exprimé leur regret de ces absences et ont souhaité un prompt rétablissement aux coureurs concernés.

La course promet néanmoins d'être passionnante, avec un parcours exigeant et une lutte acharnée pour la victoire entre les coureurs restants. L'absence d'Alaphilippe, Martinez et Aranburu ouvre la voie à de nouvelles opportunités pour d'autres coureurs de se mettre en valeur et de remporter cette course mythique





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