Julie Debock doublement médaillée aux Championnats d'Europe de paracyclisme

La cycliste belge Julie Debock remporte la médaille d'or en course en ligne après l'argent au contre-la-montre, aux Championnats d'Europe de paracyclisme.

La cycliste belge Julie Debock , âgée de 45 ans et originaire de Colfontaine, a décroché la médaille d'or dans la course en ligne de sa catégorie T2 lors des Championnats d'Europe de paracyclisme.

Cette victoire vient s'ajouter à la médaille d'argent qu'elle avait remportée vendredi sur le contre-la-montre, confirmant ainsi sa place parmi les meilleures athlètes paralympiques du continent. Dans une déclaration transmise par le Comité paralympique belge, Julie Debock a raconté sa course : 'Dès le départ, deux filles d'une autre catégorie se sont échappées. J'ai essayé de rentrer sur elles, mais je n'ai pas trop voulu insister pour garder des forces pour la suite.

Je me suis retrouvée au sein d'un groupe où ça roulait bien, le rythme me convenait. Plus tard, deux autres filles ont attaqué et j'ai pris la décision de les suivre, même si le groupe est finalement parvenu à revenir sur nous. Je suis fière de ne pas m'être affolée et d'avoir tout donné dans le sprint pour décrocher cette première victoire.

' Cette performance exceptionnelle s'inscrit dans une carrière déjà bien remplie pour Julie Debock, qui participe régulièrement aux compétitions internationales depuis plusieurs années. Elle a su faire preuve d'une grande maîtrise tactique tout au long de la course, gérant parfaitement son effort pour être la plus forte au moment décisif. Son entraîneur a souligné sa détermination et sa capacité à rester concentrée sous pression. Au-delà de ses qualités sportives, Julie Debock est également un exemple de résilience et de persévérance.

Handicapée depuis un accident de la route, elle a transformé cette épreuve en une source de motivation, devenant une figure emblématique du paracyclisme belge. Sa double médaille aux championnats d'Europe est une récompense méritée pour des années d'entraînement acharné et de sacrifices. Les championnats d'Europe de paracyclisme se sont déroulés dans des conditions météorologiques difficiles, avec du vent et des averses qui ont rendu le parcours encore plus exigeant.

Malgré cela, Julie Debock a su tirer son épingle du jeu, démontrant une fois de plus son talent et sa force de caractère. Cette victoire en ligne, couplée à l'argent du contre-la-montre, lui permet de rentrer chez elle avec un bilan exceptionnel. La cycliste de Colfontaine espère maintenant capitaliser sur ces résultats pour les prochaines échéances, notamment les championnats du monde et les Jeux Paralympiques.

Sa détermination et son enthousiasme sont intacts, et elle compte bien continuer à porter haut les couleurs de la Belgique sur la scène internationale





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