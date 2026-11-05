Julie Taton dénonce le harcèlement en ligne et plaide pour une loi plus rapide

La députée Julie Taton expose les violences numériques subies et propose des réformes législatives urgentes pour protéger les victimes et sanctionner les auteurs.

La députée belge Julie Taton vient de briser le silence concernant la violence numérique extrême qu'elle subit quotidiennement sur les plateformes Facebook et Instagram. Elle a publié une vidéo révélatrice compilant des messages haineux reçus, soulignant que de nombreux auteurs ne masquent même plus leur identité derrière des pseudonymes. Ce geste médiatique vise à dénoncer l'impunité perçue des cyberagresseurs et à alerter l'opinion publique sur la gravité du phénomène.

Un appel urgent pour protéger les victimes isolées

Julie Taton décrit une déferlante d'agressivité et de violence inouïe depuis ses débuts en politique, qualifiant ces comportements d'inhumains et de complètement incorrects. Bien qu'elle affirme posséder une résistance émotionnelle forte et être bien entourée, elle insiste sur les dégâts collatéraux qui touchent son entourage proche. La députée met en garde contre les conséquences dramatiques pour d'autres femmes ou adolescents plus isolés, qui peuvent sombrer dans la dépression ou commettre des actes suicidaires face à ces attaques répétées.

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Son message central est clair : ce harcèlement systématique ne peut plus continuer sans réponse institutionnelle adéquate. En diffusant cette vidéo, elle cherche à briser la culture de l'insulte à visage découvert qui semble s'installer sur les réseaux sociaux. Elle souligne que cette normalisation de la haine en ligne menace la santé mentale et la sécurité physique des personnes publiques, créant un environnement toxique impossible à ignorer pour les victimes directes et indirectes.

Stratégie législative pour accélérer la justice

Contrairement à une démarche purement symbolique, Julie Taton explique son choix de ne pas porter plainte individuellement, jugeant les procédures judiciaires actuelles trop longues et inefficaces pour apporter une réponse immédiate. Elle privilégie donc une action politique visant à modifier la loi pour simplifier et accélérer les processus judiciaires. Son objectif est de soulager une justice surchargée tout en offrant des voies de recours plus rapides pour les victimes.

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La députée libérale travaille actuellement sur un texte de loi visant à créer un cadre plus rigide et rapide pour la poursuite des cybercrimes. Elle défend l'idée que l'anonymat en ligne ne doit pas être un bouclier absolu contre les sanctions pénales. Si un internaute franchit la ligne rouge en commettant une infraction, il doit pouvoir être identifié et puni, que ce soit par des amendes ou des peines de prison, pour comprendre que ses actes ont des conséquences réelles.

Position de Ludivine Dedonder sur les menaces subies

L'ancienne ministre de la Défense, la socialiste Ludivine Dedonder, a également été confrontée à ce fléau il y a deux ans, en subissant son lot de menaces et d'insultes sur les réseaux sociaux. Elle confirme avoir porté plainte à plusieurs reprises tout en adoptant une stratégie de résilience personnelle, consistant à faire le dos ras et à ignorer les messages de frustrés. Son approche se concentre sur l'avancée de ses objectifs politiques au service des citoyens plutôt que sur la réaction émotionnelle aux attaques.

Cette prise de position partagée par de nombreuses figures politiques illustre la nécessité d'une réponse collective face au harcèlement numérique. Ludivine Dedonder montre que bien que la plainte soit une option, la gestion émotionnelle et la focalisation sur le mandat politique restent des stratégies validées par de nombreuses femmes politiques exposées à la haine en ligne.

Intervention de Vanessa Matz sur la responsabilité des plateformes

La ministre fédérale chargée du numérique, Vanessa Matz (Les engagés), apporte son soutien total à la députée Julie Taton tout en clarifiant la position gouvernementale sur l'anonymat et la modération. Elle rappelle que si le pseudonyme est permis, il ne doit pas empêcher l'identification et la poursuite judiciaire des auteurs d'infractions pénales. La ministre dément les arguments des plateformes selon lesquelles elles ne seraient pas responsables du contenu posté, invoquant un règlement européen qui leur impose des politiques de modération strictes.

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Vanessa Matz annonce une convocation des représentants des plateformes dans quelques semaines pour discuter de leur rôle dans la régulation des contenus. Cette réunion s'inscrit dans un contexte plus large de gestion des violences lors des manifestations à Liège et à Bruxelles. L'objectif est de responsabiliser davantage les réseaux sociaux, d'optimiser le retrait des contenus problématiques et de modifier les algorithmes qui amplifient la polarisation et la haine, tout en garantissant un équilibre avec la liberté d'expression fondamentale.