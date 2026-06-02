Julie uit Denemarken: 'Het heeft mijn leven compleet veranderd'

De 19-jarige Julie uit Denemarken is een van de 210 kinderen die werden verwekt met sperma van de Deense donor met een kankerverwekkende genetische afwijking. Haar leven is veranderd, en ze is het eerste kind dat haar verhaal openbaar vertelt. Julie's moeder heeft nooit haar kind kunnen begrijpen waarom het moest meemaken, en Julie heeft een genetische test laten doen die een kankerverwekkende genetische mutatie van het TP53-gen aan het licht bracht. Dankzij een scan in haar hersenen kon de tumor operatief worden verwijderd.

De 19-jarige Julie uit Denemarken is een van de 210 kinderen die werden verwekt met sperma van de Deense donor met een kankerverwekkende genetische afwijking .

Haar leven is volledig veranderd, en ze is het eerste kind dat haar verhaal openbaar vertelt. Ze roept haar halfbroers en -zussen op om een genetische scan te laten maken, omdat ze in levensgevaar verkeert. Julie's moeder, die zelf lymfeklierkanker heeft gehad, heeft nooit haar kind kunnen begrijpen waarom het moest meemaken. Op haar 17e kreeg Julie een genetische test aangeboden, die een kankerverwekkende genetische mutatie van het TP53-gen aan het licht bracht.

Dankzij een scan in haar hersenen kon de tumor operatief worden verwijderd. Zonder de genetische test zou Julie waarschijnlijk dood zijn geweest. In Europa zijn meer kinderen verwekt met het sperma van de donor dan toegelaten was, en er zijn ook kinderen in ons land die zijn verwekt met het sperma van de donor. Julie wil waarschuwen voor de levensbedreigende genetische afwijking die haar erfde





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Infectioloog in Congo: "De realiteit is dat niemand de ware omvang en ernst van deze uitbraak kent"Infectioloog Laurens Liesenborghs en zijn team van het Instituut voor Tropische Geneeskunde in Antwerpen zijn aangekomen in Bunia, het epicentrum van de ebola-uitbraak in het oosten van Congo. De epidemie zit inmiddels "diepgeworteld in de regio", zegt de arts aan VRT NWS. Samen met zijn collega's probeert hij de verspreiding ervan in te dammen door volop aan een medicijn te werken.In Congo zijn momenteel 246 sterfgevallen op meer dan 1.000 verdachte gevallen geregistreerd. "Wellicht blijven de meeste gevallen onder de radar", zegt de infectioloog.Het is volgens Liesenborghs echter moeilijk om met zekerheid iets te zeggen door problemen met de testcapaciteit. "Veel mensen worden niet getest en amper 20 procent van de hoogrisicogevallen wordt goed opgevolgd. Dat is een groot probleem.", noemt de situatie "alarmerend". "Nooit eerder zijn bij een uitbraak zo snel na de officiële aankondiging zoveel gevallen geregistreerd", klonk het in een mededeling vanmorgen. "De realiteit is dat niemand de ware omvang en ernst van deze uitbraak kent.". Toch is Liesenborghs hoopvol. "De testcapaciteit breidt hier met de dag uit. In het begin waren er maar 40 testen per dag mogelijk, nu al 300. Onze Congolese collega's werken hier dag en nacht.". Tegelijk is er nieuwe medicatie op komst die de infectioloog en zijn team volop gaan testen. "We weten dat die medicatie al goed werkt op dieren. Een volgende stap is om die ook op mensen te testen om de sterfte omlaag te proberen te krijgen.", tegen de Bundibugyo-stam van het ebolavirus. Die is verantwoordelijk voor de huidige uitbraak, maar er bestaat nog geen vaccin of goedgekeurde behandeling.

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