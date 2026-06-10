Julien Mahé, entraîneur de Nanterre 92, transforme une équipe en lutte pour la survie en outsider au titre de champion de France

Nanterre 92, sous la direction de Julien Mahé, a connu une saison exceptionnelle en Betclic ELITE, terminant en troisième place avec 21 victoires en 30 matchs. Malgré les attentes initiales, le club francilien a réussi à se maintenir durablement dans l'élite en transformant une équipe en lutte pour la survie en une véritable outsider au titre de champion de France.

Nanterre 92 , sous la direction de Julien Mahé , a connu une saison exceptionnelle en Betclic ELITE, terminant en troisième place avec 21 victoires en 30 matchs.

Malgré les attentes initiales, le club francilien a réussi à se maintenir durablement dans l'élite en transformant une équipe en lutte pour la survie en une véritable outsider au titre de champion de France. Julien Mahé a été nommé parmi les trois finalistes pour le titre de meilleur entraîneur de la saison et a finalement été sacré coach de l'année.

L'intérieur de Nanterre, déjà sacré MVP de Pro B sous les ordres de Mahé à Saint-Quentin en 2023, a terminé troisième dans la course au titre de MVP et a été sacré meilleur jeune joueur du championnat. Sous la direction de Julien Mahé, il s'est imposé comme un élément important de la rotation nanterrienne et s'est rapidement imposé comme un des plus grands espoirs du basket français.

La saison de Nanterre s'est achevée le 8 juin avec la victoire contre le Paris Basketball en finale de championnat. Pour la période estivale, Julien Mahé se projette vers la sélection nationale et les matchs de qualification pour la Coupe du monde 2027





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