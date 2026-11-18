Le tribunal de Madrid a ouvert une enquête contre Julio Iglesias suite aux plaintes de deux anciennes employées pour délits sexuels et violences. Le chanteur nie les faits.

Le tribunal spécialisé de Madrid a annoncé l'ouverture d'une enquête officielle visant le chanteur espagnol Julio Iglesias. Cette décision suit le dépôt de plaintes par deux anciennes employées du musicien. L'enquête porte sur des délits contre la liberté sexuelle, ainsi que sur des actes de violences et de traitements dégradants. Cette étape procédurale marque un tournant majeur dans la prise en compte juridique de ces accusations graves.

Détails de la plainte et ouverture de l'enquête

Le juge Antonio Pina a déclaré recevable la plainte déposée par les deux salariées. Il s'agit du tribunal spécialisé en Espagne pour les affaires les plus sensibles, ce qui souligne la nature cruciale du dossier. Le communiqué officiel du tribunal précise que les accusations couvrent des infractions sexuelles et des violences physiques ou psychologiques. Cette reconnaissance formelle permet à la justice d'initier les investigations nécessaires pour établir les faits.

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Julio Iglesias rejette catégoriquement toutes les accusations formulées contre lui. Le chanteur historique espagnol nie fermement tout acte répréhensible. Malgré ce refus de reconnaître les faits, la procédure judiciaire avance selon les étapes légales en vigueur. L'ouverture de l'enquête signifie que les autorités compétentes vont examiner les preuves et les témoignages fournis par les plaignantes.

Positionnement des parties et contexte judiciaire

Les deux anciennes employées sont les parties civiles principales dans cette affaire. Leurs plaintes ont déclenché la réponse de la justice espagnole. Julio Iglesias reste une figure emblématique de la musique mondiale, mais cette affaire atteint directement sa réputation et sa vie personnelle. Le tribunal de Madrid a démontré sa volonté de traiter ces affaires avec la plus grande rigueur.

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Le juge Antonio Pina dirige actuellement cette instruction préliminaire. Il est chargé de déterminer si les éléments recueillis justifient un procès. La procédure en cours est confidentielle mais suit un calendrier judiciaire strict. Les avocats de la défense et ceux des plaignantes préparent leurs stratégies respectives en attendant les prochaines étapes de l'instruction.

Impacts et prochaines étapes du dossier

Cette enquête pourrait avoir des conséquences significatives sur la carrière de Julio Iglesias. Le chanteur devrait être convoqué pour audition ou entendre ses avocats. La justice espagnole prend ces accusations très au sérieux. Les prochaines audiences détermineront si l'affaire est renvoyée devant un tribunal pénal.

Le public et les médias suivent cette affaire avec une attention particulière. Les implications legales sont vastes pour toutes les parties prenantes. Julio Iglesias devra répondre de ces accusations dans les mois à venir. La justice restera le seul arbitre pour trancher ce litige complexe.