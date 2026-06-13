Jürgen Klopp s'insurge contre les pauses fraîches de la Coupe du monde 2026

Le directeur du football de Red Bull s'exprime sur les pauses fraîches introduites pour la Coupe du monde 2026, déplorant leur impact sur le rythme du match et la qualité du football.

Le Mondial 2026 voit l'introduction de pauses fraîches , une innovation déplorable selon Jürgen Klopp , qui voit le football pris en otage par les publicités. Klopp s'insurge devant la télévision lors de la Coupe du monde, soulignant que les pauses fraîches ne sont pas idéales pour le jeu et les joueurs, mais qu'elles sont bénéfiques pour les annonceurs.

Il compare le match à une rivière qui coule, mais qui est maintenant barrée pour permettre aux publicités de passer. Klopp est inquiet pour l'avenir du football, qui risque de devenir la musique de fond d'un spectacle publicitaire





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