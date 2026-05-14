Jury fédéral civil de Chicago octroie 49,5 millions de dollars à Boeing pour accident 737 MAX 8

Le jury d'un tribunal fédéral civil de Chicago a octroyé une indemnisation de 49,5 millions de dollars à Boeing pour un accident d'un 737 MAX 8 d'Ethiopian Airlines en 2019, qui a fait 157 morts. Le jury a également octroyé une indemnisation à la famille d'une Américaine de 24 ans tuée dans cet accident.

Le jury d'un tribunal fédéral civil de Chicago a octroyé mercredi soir une indemnisation de 49,5 millions de dollars que devra verser Boeing aux proches d'une Américaine de 24 ans tuée dans l'accident d'un 737 MAX 8 d'Ethiopian Airlines en 2019, qui a fait 157 morts.

Le jury a décidé 'que le total des dommages subis par la partie plaignante atteignait 49,5 millions de dollars', précise un document publié par le tribunal.

'Nous sommes profondément désolés pour tous ceux qui ont perdu des proches sur les vols Lion Air 610 et Ethiopian Airlines 302', a réagi Boeing. Accords à l'amiable Les deux accidents ont entraîné des dizaines de plaintes au civil de la part de proches des victimes. La quasi-totalité ont été réglées par des accords à l'amiable.

Mais, dans le cas de Samya Stumo, ses parents et ses deux frères ne sont pas parvenus à s'entendre avec Boeing en amont du procès, qui s'est ouvert le 4 mai. L'avion de Boeing n'était pas sûr. Boeing a causé ce crash et ces décès', avait déclaré Shanin Specter, l'avocat de la famille. L'avocat de l'avionneur avait exprimé ses regrets et affirmé être 'd'accord avec M. Specter' sur le fait que la famille Stumo devrait recevoir 'une compensation financière importante'.

Notre seul désaccord (porte) sur le montant exact de cette compensation', avait-il relevé. Le constructeur américain a admis qu'un logiciel anti-décrochage avait contribué à cet accident, ainsi qu'à celui d'un 737 MAX 8 de la compagnie indonésienne Lion Air. Ces accidents ont fait 346 morts au total





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