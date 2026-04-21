Justice à Mons : six ans de prison pour le chef d'un réseau de vol de câbles ferroviaires

Le tribunal correctionnel du Hainaut a condamné un réseau criminel spécialisé dans le vol de câbles sur les voies d'Infrabel. Cette décision marque une étape cruciale dans la lutte contre le pillage du réseau ferroviaire.

Le tribunal correctionnel du Hainaut , siégeant à Mons, a rendu ce lundi un verdict marquant dans une affaire de criminalité organisée visant le réseau ferroviaire. Le juge a condamné un ressortissant roumain, identifié comme le cerveau d’un vaste réseau criminel, à une peine de six ans de prison ferme. Cet individu, établi dans la région du Centre, dirigeait une équipe spécialisée dans le vol systématique de câbles en cuivre et le recel d’objets divers via des circuits clandestins.

Au total, ce sont douze prévenus de nationalité roumaine qui ont comparu pour répondre de chefs d'accusation lourds, incluant des vols avec effraction, des vols simples et des tentatives commises en association de malfaiteurs. Les peines prononcées par le tribunal sont diverses, variant de quelques mois à deux ans d'emprisonnement, avec des mesures de sursis assorties pour certains, tandis que d'autres individus ont été acquittés par manque de preuves tangibles. L'enquête, qui a abouti à ce démantèlement, a débuté suite à des incidents récurrents sur les voies ferrées, notamment durant la nuit du 27 au 28 octobre 2024. Lors d'un vol de câbles aux abords de la gare de Mons, les forces de l'ordre avaient mis la main sur un véhicule abandonné chargé de butin. L'exploitation rigoureuse des systèmes de vidéosurveillance a permis d'identifier un second véhicule, fréquemment observé sur l'axe stratégique reliant Mons à La Louvière. Malgré les investigations en cours, de nouveaux faits délictuels ont été enregistrés le 16 janvier 2025 sur le même site. Une opération de police minutieuse, menée à La Louvière, a finalement permis la saisie de matériel volé provenant de multiples chantiers. Les experts judiciaires ont mis en lumière une organisation hiérarchisée dont les flux financiers suspects dépassaient largement le seuil des 500.000 euros. Bien que le parquet ait initialement requis une peine de huit ans de prison contre le meneur, le tribunal a opté pour une sanction de six ans, tout en insistant sur la gravité des préjudices causés à la collectivité et aux infrastructures critiques. Face à une multiplication inquiétante des vols de câbles, qui ont atteint le nombre alarmant de 300 incidents sur la seule année 2025, Infrabel, le gestionnaire du réseau ferroviaire, a fait part de son soulagement. Frédéric Sacré, porte-parole de l'entreprise, a souligné l'importance de ce jugement comme levier de dissuasion essentiel. Pour l'opérateur, piller le réseau ferroviaire n'est pas seulement un délit financier, mais un acte grave qui paralyse la mobilité de milliers de voyageurs au quotidien. En moyenne, ces activités criminelles ont engendré quarante minutes de retard journalier sur le réseau l'an dernier. Infrabel maintient sa politique de tolérance zéro en déposant systématiquement plainte pour chaque incident. Ce verdict, bien que moins sévère que les réquisitions initiales, constitue selon les autorités un message fort envoyé aux réseaux criminels internationaux : la dégradation du service public et le pillage des infrastructures ferroviaires ne resteront pas impunis devant la justice belge. La lutte contre ce fléau reste une priorité absolue pour assurer la sécurité et la ponctualité des usagers du rail





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