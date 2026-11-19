Jean-Philippe Mayence, avocat de la famille touchée par l'accident de Couillet, interroge la vitesse du conducteur et le délit de fuite. Découvrez les détails exclusifs.

L'avocat Jean-Philippe Mayence, représentant de la famille concernée par l'accident tragique survenu à Couillet, a fourni de nouvelles précisions sur les événements dans une déclaration exclusive. Cet échange a été recueilli par les journalistes Justine Roldan Perez et Gaëtan Zanchetta pour l'information.

Trois enfants ont été percutés par un véhicule alors qu'ils traversaient un passage pour piétons, accompagnés de leur mère. Les circonstances exactes de cet accident sont au cœur des préoccupations légales et morales de l'entourage des victimes.

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Interrogations sur la vitesse et la responsabilité

Jean-Philippe Mayence s'interroge explicitement sur la vitesse du véhicule impliqué dans la collision fatale. Cette interrogation vise à établir la responsabilité pénale et civile du conducteur dans ce drame majeur.

Les détails fournis par le défenseur de la famille suggèrent une investigation approfondie sur le comportement du chauffeur. La vitesse supposée pourrait constituer un facteur aggravant dans l'appréciation judiciaire des faits.

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Le délit de fuite au centre de l'enquête

Outre la vitesse, le délit de fuite du conducteur constitue l'un des éléments les plus graves de l'affaire selon le point de vue de l'avocat. Cette qualification légale aggrave considérablement la situation juridique de l'auteur présumé.

Le comportement post-accident est donc scruté de très près par la justice. La fuite des lieux après la collision est considérée comme un acte répréhensible qui alourdit la charge contre le conducteur visé.

Implications légales et suites possibles

Ces nouvelles précisions apportées par Jean-Philippe Mayence orientent les prochaines étapes de l'enquête judiciaire. Les autorités compétentes doivent désormais prendre en compte ces éléments pour qualifier les actes du conducteur.

La famille touchée par ce drame compte sur la rigueur de l'instruction pour obtenir justice. Les révélations faites à RTL Info pourraient influencer la suite du procès et les décisions des tribunaux.