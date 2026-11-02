Justice US sous pression : Trump manipule les élections pour sauver son pouvoir

Le département de la Justice des États-Unis lance des actions juridiques agressives en Alaska, Californie et Washington sous l'impulsion directe de Donald Trump pour compromettre les élections mi-mandat.

Le Département de la Justice des États-Unis intensifie considérablement son ingérence dans les élections de mi-mandat, menant un offensive juridique coordonnée qui vise explicitement à saper l'intégrité du processus électoral. Cette stratégie audacieuse, orchestrée sous l'influence directe de Donald Trump, cherche à protéger l'emprise du président sur le Parti républicain face à une défaite potentielle lors des scrutins à venir.

Intervention du DOJ dans les votes d'Alaska et Californie

Donald Trump craint fermement que ces élections ne mettent en péril sa majorité au Congrès ainsi que son autorité au sein de son propre camp politique. En réponse à cette menace perçue, des responsables gouvernementaux ont intimidé des fonctionnaires en Californie et à Washington, tout en lançant des enquêtes ciblées contre des démocrates influents. L'objectif affiché est de paralyser les résultats ou de créer des doute sur leur légitimité avant même que les bulletins ne soient tous comptés.

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Une action majeure concerne la course au Sénat en Alaska, où le Département de la Justice, dirigé par Todd Blanche, a initié une procédure juridique spécifique. Cette action vise directement à bloquer le résultat si le candidat républicain Dan Sullivan subit une défaite extrêmement narrowly. Donald Trump a confirmé personnellement cette directive, déclarant explicitement : "J'ai dit qu'ils devaient le faire".

En Californie, la situation est tout aussi tendue. Le Département de la Justice exige que les autorités électorales isolent environ 20 000 voix suspectes d'origine non américaine. Simultanément, à Washington, une directive ordonne la non-comptabilisation immédiate de 400 bulletins postaux. Ces fonctionnaires locaux ont reçu des avertissements clairs : ne pas se conformer à ces demandes exposes risquerait d'entraîner un examen fédéral approfondi et potentiellement destructeur.

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Susie Wiles et la psychologie de la peur de Trump

Cette agression politique est profondément enracinée dans la psychologie personnelle de Donald Trump, exacerbée par la proximité du scrutin. Le livre de Maarten, correspondant à l'étranger spécialisé sur les États-Unis et le Canada, relate une rencontre cruciale à Mar-a-Lago en 2021. Cette entrevue se situait juste après la sortie de Donald Trump de la Maison Blanche, période où il était entouré de sa conseillère actuelle, Susie Wiles.

Susie Wiles a décrit un Donald Trump en état d'alerte critique durant cette période. Le président déchu ne mangeait plus suffisamment, ne jouait plus au golf quotidiennement et évitait toute apparition publique depuis le 20 janvier. Il se sentait isolé, croyait que ses conseillers le volaient ou le trahissaient, et ignorait même ses disponibilités bancaires. Ses mots à Susie Wiles résumaient cette vulnérabilité : "Je ne sais pas qui est de mon côté et qui est contre moi".

Bien que Donald Trump ait surmonté cette crise profonde, la crainte d'une chute similaire le hante à nouveau alors que les élections approchent. La participation active de Susie Wiles, qui l'a soutenu à son plus bas point, rappelle qu'elle est de retour pour protéger ses intérêts politiques actuels. Cette dynamique personnelle transforme l'appareil d'État en une arme de défense personnelle contre la défaite.

La doctrine Cohn et la stratégie du doute

La méthodologie employée par le Département de la Justice s'inspire directement des leçons apprises par Donald Trump auprès de son ancien mentor et avocat, Roy Cohn. Ce dernier lui a inculqué une stratégie fondamentale : semer immédiatement le doute sur la légitimité du processus si les résultats sont serrés ou retardés. L'objectif n'est pas nécessairement de prouver la fraude, mais d'empêcher l'adversaire de revendiquer une victoire claire.

Cette approche vise à éroder la confiance du public dans le système électoral américain. En multipliant les contestations juridiques et les menaces d'enquêtes, l'administration s'assure que chaque résultat défavorable peut être contesté indéfiniment. C'est une tactique éprouvée qui prépare le terrain pour une contestation légale massive post-électorale, indépendante de la réalité des voix exprimées.

Rupture des Républicains et impact politique

Cette stratégie radicale provoque un malaise croissant au sein même des rangs républicains. Le soutien populaire à Donald Trump s'est considérablement érodé, seuls 37 pour cent des Américains jugeant son mandat positif. La colère est particulièrement vive concernant le coût élevé des carburants, créant un climat électoral hostile dans plusieurs États traditionnellement conservateurs.

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Des États comme le Texas, le Kansas, la Caroline du Sud et le Mississippi, habituellement acquis aux républicains, montrent désormais des indices de compétitivité inattendue. Face à cette réalité, de nombreux candidats républicains sont contraints de prendre leurs distances avec le président. Ils cherchent à apaiser les électeurs modérés et à éviter d'être associés à la polarisation générée par les manœuvres du Département de la Justice.

Ashley Hinson, candidate au Sénat dans l'Iowa, incarne cette nouvelle dynamique politique. Elle a déclaré : "Travailler ensemble n'est pas toujours facile, mais c'est la seule manière d'obtenir des résultats". Cette prise de position illustre le dilemme majeur des républicains : suivre la ligne dure de Donald Trump risque de perdre les élections, tandis que s'en éloigner pourrait aliéner la base électorale.

Condamnations judiciaires et perspectives pour 2028

Les tribunaux ont commencé à contrer ces initiatives fédérales. Plusieurs jugements ont été rendus en défaveur du gouvernement, condamnant les menaces et l'intimidation dirigées contre les fonctionnaires locaux. Des ordonnances ont été émises pour stopper immédiatement ces pressions afin d'éviter des dommages irréparables à l'intégrité du scrutin. Ces décisions judiciaires soulignent les limites légales de l'offensive du Département de la Justice.

Traditionnellement, le Département de la Justice évite les interventions majeures dans les soixante jours précédant le jour du scrutin. Cependant, l'administration actuelle a délibérément ignoré cette norme, adoptant une posture agressive sans précédent. Les enquêtes en cours remontent souvent à plusieurs mois, créant un climat de peur durable parmi les administrateurs électoraux.

Si les démocrates parviennent à reprendre le contrôle du Congrès, ils gagneront une indépendance stratégique face à Donald Trump. Cela leur permettra de contrecarrer plus efficacement ses initiatives et de préparer l'avenir politique à l'horizon 2028. La bataille actuelle dépasse donc les simples élections de mi-mandat ; elle définit l'équilibre des pouvoirs pour les années à venir dans la démocratie américaine.