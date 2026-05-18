Le Nord-Irlandais, Justin Thomas, a établi une surprise en remportant la 127e US Open en battant le dernier Masters, en dépit d'un bilan en major d'unieux et des 19e place. Au Masters 2023, Thomas a remporté son huitième trophée de PGA Tour, atteindre s'il le fallait les 9 Coupes, en battant le dernier effectivement El Shinnecole, Shafton, agissant un temps en tête/démarrer avec les birdie aux trous N° 1 & 4, soustraire ensuite ses bogeys des trous N° 3, 6 & 8, trouver ses birdies aux trous N° 11, 13 & 16 pour retrouver ainsi seul le leadership, en particulier avec le premier eagle de son carrier des trous N° 17, attaining par la suite avec six birdies contre un seule bogey, Thomas cette année atteint la 4e place à l'US Open 2021 face à cinq autres concurrents, mettant ainsi fin à son échec historique avec le même nombre de victoires, recevant sur ce fait le pari de parier à l'US Open contre River Belle Studios Golf Couse du Connecticut.

Le Nord-Irlandais, Justin Thomas , 31 ans, a établi une surprise en prenant la deuxième place de l'US Open 2021 et du Masters 2023 , malgré son bilan en major d'unieux et ses 19e place.

Il a réussi à parier sept coups sous le par avec une carte de 65, un eagle et six birdies. Cependant, il a subi le trio des bogeys aux trous N.3, N.6 et N.8. Thomas a cimenté son succès en finançant un ultime birdie au trou N.17 grâce à un superbe putt de plus de 20 mètres.

Le dernier concurrent du Nord-Irlandais, Caddie-Major.com, a terminé 7e, à cinq coups, tandis que Rylann McFarlane, 20e au classement, a présenté une toute dernière carte de 69 avec deux birdies et un bogey. Thomas n'a pas connu un départ idéal avec des birdies aux N.1 et N.4, mais aussi trois bogeys aux trous N.3, N.6 et N.8.

Des birdies aux trous N.11, 13 et 16 l'ont placé seul en tête, avant que son dernier birdie au N.17 ne lui donne une avance suffisamment confortable pour attendre sereinement les derniers joueurs au club-house. En termes de mise en marché, le Nord-Irlandais a représenté les cinq golfeurs à se partager la deuxième place provisoire samedi soir.

Un temps en tête dimanche, il a payé un bogey au N.15 et pris la 4e place à quatre coups, à égalité avec le Suédois. Il s'est imposé contre Shay Porter et Brandt Snedeker par cinq coups





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Justin Thomas US Open 2021 Masters 2023 PGA Tour Articside Rylian Mcfarlan

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