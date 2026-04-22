Kamel Daoud condamné par un tribunal algérien et frappé d'un mandat d'arrêt

L'écrivain Kamel Daoud a été condamné par un tribunal d'Oran et fait l'objet d'un mandat d'arrêt. La condamnation est liée à son roman 'Houris' et intervient dans un contexte de tensions autour de la liberté d'expression en Algérie.

L'écrivain algérie n Kamel Daoud a été informé d'une condamnation prononcée mardi soir par le tribunal d'Oran, assortie d'un mandat d'arrêt à son encontre. Cette information, initialement non relayée par les médias algérie ns ce mercredi, révèle une décision judiciaire qui formalise une interdiction de retour en Algérie , selon les propres termes de l'auteur.

Daoud, qui réside actuellement en France après avoir exercé le métier de journaliste en Algérie pendant de nombreuses années, n'était pas représenté par un avocat lors de cette procédure. La condamnation fait suite à une plainte déposée par l'Organisation nationale des victimes du terrorisme en Algérie, dans un contexte où la loi algérienne interdit strictement d'évoquer publiquement la période sombre de la décennie noire, qui a ravagé le pays entre 1992 et 2002.

Le roman 'Houris', qui a valu à Kamel Daoud une reconnaissance internationale et a été traduit en 32 langues, est au cœur de cette affaire. L'œuvre, bien que n'ayant jamais été officiellement publiée en Algérie, a connu une large diffusion illégale et a été largement lue par le public algérien.

'Houris' est une œuvre poignante et sombre, dont l'intrigue se déroule en partie à Oran. Elle explore le destin tragique d'Aube, une jeune femme rendue muette suite à un acte de violence islamiste qui lui a sectionné la gorge le 31 décembre 1999. Le roman aborde des thèmes complexes tels que la violence, le traumatisme, la mémoire et la quête de sens dans un contexte post-conflit.

Il dépeint avec réalisme et sensibilité les séquelles profondes laissées par la décennie noire sur la société algérienne et sur les individus qui l'ont vécue. La force narrative de Daoud réside dans sa capacité à donner une voix à ceux qui ont été réduits au silence et à explorer les zones d'ombre de l'histoire algérienne.

Cette condamnation intervient dans un contexte de relations franco-algériennes en amélioration, après une période de tensions marquées notamment par l'incarcération pendant un an de l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal. L'affaire Daoud risque de nouveau de fragiliser ces relations. Quelques semaines après l'obtention du prestigieux prix Goncourt pour 'Houris', Kamel Daoud avait déjà été visé par une plainte déposée devant un tribunal algérien par Saâda Arbane, une femme qui affirmait que le roman était une reproduction non autorisée de sa propre vie.

Cette nouvelle condamnation semble confirmer une volonté de museler la voix de l'écrivain et de contrôler le discours sur la décennie noire. La décision du tribunal soulève des questions importantes sur la liberté d'expression en Algérie et sur la possibilité pour les artistes et les écrivains de traiter des sujets sensibles sans craindre des représailles judiciaires.

L'absence de représentation légale pour Kamel Daoud lors de la procédure ajoute une dimension préoccupante à cette affaire, soulevant des interrogations sur le respect des droits de la défense





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